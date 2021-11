Il Friuli-Venezia Giulia diventa giallo: in vigore i divieti per i no vax

Cambio di colore per il Friuli-Venezia Giulia che da lunedì 29 novembre passerà in zona gialla. Questa la decisione presa dal governatore Massimiliano Fedriga che è stata concordata con il governo. Un anticipo quindi del decreto che per il resto d’Italia entrerà in vigore dal 6 dicembre fino al 15 gennaio. Fonti della Regione hanno spiegato che la decisione è stata presa “per evitare confusione e soprattutto per fermare la curva epidemiologica in salita”.

La prima regione in zona gialla

In Friuli-Venezia Giulia l'Rt è in calo, a 1.18, e quindi la curva si starebbe appiattendo. Quello che preoccupa è l'occupazione dei reparti ospedalieri, oltre a una incidenza di 288 casi per 100mila abitanti, che è sopra le soglie di guardia: al 14% per le terapie intensive e al 18% per le Medicine. In continua crescita anche i focolai attivi, che sono passati da 1.110 a 1.528. Il presidente Fedriga ha quindi deciso di anticipare a lunedì 29 novembre i divieti per i non vaccinati che scatteranno invece a livello nazionale a partire dal 6 dicembre. I soggetti vaccinati e quelli guariti dal virus da meno di 6 mesi con il super green pass non avranno restrizioni, se non quella dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

Mentre quelli non immunizzati, che avranno quindi il green pass standard, potranno recarsi solo al lavoro, sui mezzi pubblici, su tutti i treni e i mezzi a media e lunga percorrenza, sia regionale che interregionale, alta velocità e aerei, dopo essersi sottoposti a un tampone che dovrà essere negativo. Ricordiamo che quello molecolare ha una validità di 72 ore, mentre quello antigenico di 48. Il green pass standard continua a essere obbligatorio per svolgere qualunque attività lavorativa sul territorio italiano. Solo guariti o vaccinati potranno accedere a bar, ristoranti, teatri, piscine, palestre e altre attività di svago.

I controlli

Anche la provincia di Bolzano sarà colorata di giallo. L’ordinanza verrà firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza nella giornata di domani. Per quanto riguarda i controlli, il governo sta provando ad adeguare la VerificaC19 ma non è detto che questo sia fattibile entro lunedì. In questo caso le verifiche verranno fatte controllando i cartacei dei certificati, almeno fino a quando il sistema non sarà attivo. In tutta Italia il super green pass entrerà in vigore a partire dalla zona gialla ma per il mese di dicembre, almeno fino al 15 gennaio, anche le regioni con livelli di contagio da zona bianca dovranno adottare le stesse misure della zona superiore, così da poter contenere i rischi derivanti dagli assembramenti natalizi.