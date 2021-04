"Fuggiva dallo stupro e cadde dal balcone", condannati per l'orrore su Martina

Per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese di 20 anni precipitata la notte del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca, mentre si trovava in vacanza con le amiche, sono stati condannati a tre anni di reclusione i due imputati. Si tratta del 28enne Alessandro Albertoni e del 29enne Luca Vanneschi, entrambi di Castiglion Fibocchi, comune in provincia di Arezzo.

Condannati a 3 anni per la morte di Martina

Questa la sentenza emessa nel pomeriggio di oggi dalla Corte d'appello di Firenze, al termine del processo bis dopo il rinvio disposto dalla Cassazione. A leggerla, il presidente Alessandro Nencini. Presenti in aula sia i genitori dei Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo, che i due imputati. La Corte d’appello ha quindi accolto la pena illustrata lo scorso 7 aprile dal sostituto procuratore generale Luigi Bocciolini. Al termine della requisitoria era stata chiesta la condanna dei due ragazzi a 3 anni di reclusione, che peraltro si estinguerà per prescrizione tra la fine della prossima estate e l'autunno. Nell'udienza dello scorso 14 aprile, i difensori dei due imputati avevano chiesto l’assoluzione. Il legale di Vanneschi, l’avvocato Stefano Buricchi, aveva chiesto l’assoluzione del suo cliente ipotizzando che Martina si fosse uccisa gettandosi dal terrazzo dell’albergo. Simile anche la richiesta di assoluzione del legale di Albertoni, l'avvocato Tiberio Baroni, legale di Albertoni, secondo il quale la ragazza non sarebbe scivolata accidentalmente mentre tentava di scappare. Baroni aveva ipotizzato che Martina fosse caduta accidentalmente dopo essersi sporta troppo dalla balaustra mentre vomitava dopo aver fumato uno spinello.

La ricostruzione dell’accusa