Ubriaco, entra a casa dell'ex incinta e la pesta

A Mondragone, in provincia di Caserta, un autotrasportatore di 33 anni si è introdotto nell'abitazione dell'ex compagna incinta con l'intento di spaventare e picchiare lei e il padre della donna.

Dalle prime ricostruzioni parrebbe che l'uomo, in uno stato di irrequietezza e ubriachezza, la sera del 30 aprile, mettendosi alla guida della motrice del suo camion avrebbe raggiunto la casa della vittima. Entrando con il mezzo dentro il cortile, l'uomo si è arrampicato prima sulla cabina di guida e così ha poi raggiunto il balcone al primo piano. Lì avrebbe rotto con un pugno la vetrata di una finestra allertando la donna e il padre. Una volta dentro, l'uomo si è subito scagliato contro l'ex in gravidanza picchiandola e insultandola e poi ha percosso il padre della vittima. Mentre il 33enne stava inveendo contro l'ex suocero, la donna ha avuto il tempo e la freddezza di chiamare aiuto. Intervenute sul posto, le forze dell'ordine hanno sentito la vittima che ha ammesso di aver subito in precedenza altri atti di violenza e minacce di morte per telefono.

L'uomo, denunciato per atti persecutori aggravati e guida in stato di ebbrezza, con rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.