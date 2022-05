I selfie tra le macerie di Rigopiano, poi il furto. Arrestati due turisti

Souvenir di una tragedia. È accaduto all'Hotel Rigopiano, luogo tristemente noto alle cronache per la valanga che travolse e uccise 29 persone il 18 gennaio del 2017, dove due turisti hanno trafugato dalla sala biliardo dell'albergo tre giochi da tavolo. Poi hanno immortalato l'impresa con un selfie, a memoria futura di uno sciacallaggio che sembra non avere limiti. " Il furto è un'assoluta bassezza ", ha commentato a Il Messaggero Alessio Feniello, papà di Stefano, il 28enne colpito al petto da una trave che si era staccata dal soffitto della struttura durante la slavina.

Il furto

Risale a martedì mattina. Una coppia di turisti, 22 anni lei e 23 lui, si è introdotta all'interno dell'Hotel Rigopiano e, dopo aver rovistato un po' qua e là tra le macerie, ha ben pensato di trafugare dalla struttura alcuni giochi da tavolo. Gli ultimi rimasti in quel cumulo di polvere e pietre dove hanno perso la vita 29 persone; 11 i superstiti alla valanga di neve. Poi, il selfie "di rito" con tanto di bottino in bella mostra: un Monopoli e altri due giochi. A notare la coppia è stato il maresciallo comandante della stazione carabinieri forestali Parco di Farindola che, durante un pomeriggio libero dagli impegni di lavoro, era andato a camminare nella zona panoramica alle falde del Monte Siella, versante nord orientale del Gran Sasso d'Italia. L'agente ha intuito sin da subito la malefatta dei turisti - non è una novità da quelle parti - provvedendo ad allertare i colleghi della stazione di Castelli, cittadina nota per la produzione di ceramiche, e quelli della compagnia di Penne. La coppia, arrestata in flagranza di reato, è stata rimessa libertà incassando una denuncia per furto.

Le reazioni