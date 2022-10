Il Generale Ciotti incontra i militari dell'ORF Battalion

Il Generale di Divisione Domenico Ciotti, Capo Reparto Supporto Operativo del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), ha fatto visita al personale militare italiano impiegato nell’Esercitazione EUFOR Quick Response 2022 e schierato a Camp Butmir (Sarajevo). Accolto dal Colonnello Paolo Divizia, Comandante dell’Operational Reserve Force-Battalion (ORF-Battalion), su base 62° Reggimento fanteria “Sicilia”, il Generale Ciotti ha incontrato gli uomini e le donne dell’ORF-Battalion.

La visita di Ciotti alll'ORF-Battalion

Nel suo indirizzo di saluto, l’Alto Ufficiale ha voluto sottolineare quanto sia importante, in esercitazioni complesse come la Quick Response, disporre di personale militare preparato, bene addestrato, coeso, ricco di un bagaglio professionale perfezionato nel corso delle fasi di approntamento che precedono il dispiegamento dei contingenti in missioni militari all’estero.

Durante la sua visita, il Generale Ciotti ha partecipato all’Opening Ceremony della Quick Response, alla quale hanno preso parte autorità civili della Bosnia ed Erzegovina, personalità diplomatiche - tra queste l’Ambasciatore d’Italia S.E. Marco Di Ruzza - e autorità militari di EUFOR.

L'esercitazione EUFOR Quick Response 2022

Tutte le attività relative all'esercitazione EUFOR Quick Response 2022 saranno condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), guidato dal Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo.

Il COVI è infatti il Comando di Vertice dell'Area Operativa Interforze della Difesa e assolve alle funzioni di organismo di staff del Capo di SMD, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, per la pianificazione, la coordinazione e la direzione delle operazioni e delle esercitazioni militari in ambito nazionale e internazionale, condotte nei cinque domini: terra, mare, cielo, spazio e cyber.

Ricordiamo che l'esercitazione EUFOR Quick Response 22 si svolge dal 17 ottobre al 20 novembre. I militari e le donne di 20 nazioni si sono riuniti per questo esercizio per dimostrare la capacità e la determinazione dell'EUFOR di contribuire a un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini della Bosnia ed Erzegovina. Come negli anni precedenti, l'EUFOR aumenterà temporaneamente la sua presenza attraverso il contributo di truppe aggiuntive, un maggiore pattugliamento ed esercitazioni tattiche in aree urbane e rurali selezionate.

Inoltre l'EUFOR coopererà strettamente con AF BiH, le comunità locali e le LEA che contribuiranno con il supporto amministrativo e logistico. Come nel caso delle esercitazioni precedenti, EUFOR QUICK RESPONSE 22 mostra ancora una volta l'impegno dell'Unione Europea per un futuro europeo per tutti i cittadini della Bosnia ed Erzegovina.