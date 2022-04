Genovese vende "Terrazza sentimento". L'ira delle vittime

Alberto Genovese avrebbe messo al sicuro i 200 milioni di euro ricavati dalla vendita delle azioni di Prima Assicurazione. E così ora le vittime dei presunti abusi rischiano di non percepire più alcun risarcimento qualora l'imprenditore dovesse essere condannato. È la preoccupazione manifestata dall'avvocato Luigi Liguori, legale della modella 18enne denunciataria della violenza sessuale, che ha chiesto al gip il sequestro conservativo di oltre un milione e mezzo di euro sui conti del 43enne.

Il risarcimento

È stato il legale di una delle vittime di Genovese - la modella 18enne che sarebbe stata stuprata per una notte intera a "Terrazza sentimento" - a chiedere il sequestro conservativo dei conti dell'imprenditore. Nel corso delle indagini preliminari l'avvocato ha ribadito a più riprese che la sua assistita avrebbe riportato conseguenze psicologiche, gravi e irreversibili, a seguito dell'abuso subito. I consulenti hanno stimato l'entità del danno per circa 1,5 milione di euro. Proposta che la difesa del 43enne, costituita dagli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, ha rilanciato al ribasso: 130mila alla modella 18enne e 25mila per la 23enne violentata a "Villa Lolita", la residenza spagnola dell'imprenditore. Le offerte sono state rifiutate.

La "mossa" di Genovese

Stando a quanto si apprende dal Corriere della Sera, nel corso delle indagini preliminari Genovese avebbe chiesto " l'autorizzazione alla costituzione " di un tust che gli consentirebbe di preservare una parte del suo patrimonio. Secondo l'avvocato Luigi Liguori, così facendo, l'imprenditore " dovrebbe aver cautelato tutto il proprio patrimonio (o almeno una parte) - scrive il legale nella richiesta al gip Chiara Valori - del quale, però, rimarrà sempre proprietario ". Questo trust, sostiene ancora Liguori " non garantisce in maniera assoluta il pagamento del risarcimento dei danni " alla sua assistita se l'imputato sarà condannato.

La vendita di "Terrazza sentimento"

Intanto Alberto Genovese avrebbe messo in vendita l'attico e il superattico di piazza Beltrade, a Milano, dove si sarebbero consumati i festini al centro dell'inchiesta per violenza sessuale. Il valore dell'immobile si aggira attorno ai 2/3 milioni di euro. Il 43enne, che ora si trova ai domiciliari in una clinica di recupero in provincia di Varese, ha venduto anche un altro appartamento di cui era proprietario nello stesso palazzo. Ma i costi dell'operazione non sono noti.