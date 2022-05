"Non dovete baciare il c... a Putin": le accuse del cantante russo allo zar

" La patria, amici, non ha nulla a che vedere con il c*lo del presidente che dovete baciare ". Lo sfogo è risuonato forte e chiaro davanti alla pleatea russa radunata per un concerto. E, dopo qualche attimo di incertezza, è esplosa un'ovazione. Ieri sera a Ufa, nella regione orientale della Bashkiria, in Russia, un applauso ha accolto le parole pronunciate dalla rockstar Yuri Shevchuk contro Vladimir Putin. Il cantante, leader della band Ddt, si è lasciato andare a quell'intervento polemico al termine della proprioa esibizione. E subito, ad attenderlo dietro le quinte, c'erano le forze di sicurezza.

L'episodio avvenuto sul palco è stato ripreso dagli smartphone di diversi fan, che in quel momento stavano immortalando i momenti finali dello spettacolo musicale. " La patria è una povera vecchietta che vende patate alla stazione ", ha esclamato il cantante russo, denunciando l'adulazione nei confronti di Vladimir Putin. Poi è partita la più esplicita contestazione alla guerra in Ucraina. " Ora la gente viene uccisa in Ucraina. Perché? I nostri ragazzi muoiono laggiù, perché? Giovani ucraini e russi stanno morendo, gli anziani, le donne i bambini stanno morendo. Per i piani napoleonici del nostro altro Cesare? ", ha affermato Yuri Shevchuk.

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую нужно всё время мусолить, целовать»



В соцсетях появилось видео с концерта группы «ДДТ», на котором Юрий Шевчук сделал достаточно смелые заявления. pic.twitter.com/7b0IVwco9I — Вот Так (@vottak_tv) May 18, 2022

Di recente il chitarrista, molto popolare in Russia, si era rifiutato di esibirsi in una sala da concerto al cui ingresso era stata affissa a caratteri cubitali la lettera "Z", diventata il simbolo della cosiddetta "operazione militare speciale" ordinata da Putin. E anche in quel caso la sua decisione non era passata inosservata. Ieri sera, la ferma condanna alla guerra e quell'applauso spontaneo, prima timido poi più convinto, del pubblico. A seguito dell'accaduto, come riporta Ovd-Info, alcuni agenti delle forze di sicurezza si sono presentati nel backstage per interrogare il musicista.