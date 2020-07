Ghanese irregolare palpeggia una donna a Firenze: salvata dalla Polizia

Dopo l'aggressione a sfondo sessuale di un clandestino del Gambia a La Spezia ai danni di una donna che stava facendo jogging di primo mattino, è di oggi la notizia di un'altro tentato stupro, questa volta a Firenze, come riporta La Nazione. La donna, una 40enne, è stata aggredita dopo aver parcheggiato la sua auto ed è stata salvata dagli uomini della Polizia che si trovavano nei paraggi. Anche in questo caso, l'aggressore è un immigrato irregolare, stavolta di origine ghanese.

Il crimine è avvenuto in piazza Vittorio Veneto, a due passi dal Lungarno Amerigo Vespucci e della Stazione di Santa Maria Novella. È una zona semi-centrale, con una elevata presenza umana di passaggio, pertanto la donna si sentiva al sicuro in quell'angolo di città. È una zona di transito, dove i fiorentino spesso lasciano la loro auto per godere al meglio del centro storico cittadino. Il grande viavai non ha però scoraggiato l'immigrato, che ha intercettato la donna pochi minuti dopo che questa aveva lasciato la sua auto. È stata questione di attimi: il ghanese ha avvicinato la sua vittima e ha iniziato ale sue parti intime. Terrorizzata e paralizzata dala situazione, la donna è comunque riuscita a gridare e ha tentato una reazione, nonostante la paura che l'uomo fosse armato fosse tanta.

La reazione della donna ha fermato l'del violentatore, disorientato dalle grida della donna, che hanno attirato l'attenzione dei passanti. Questo ha permesso alla vittima di scappare e di correre via prima che l'uomo tentasse una nuova aggressione. Nella sua, per fortuna la fiorentina ha incontrato due poliziotti che stavano effettuando il controllo sul territorio poco distante da dove si erano svolti i fatti. Soccorsa e tranquillizzata dagli uomini in divisa, e finalmente al sicuro, la donna ha potuto spiegare cosa le fosse appena successo. Immediate le operazioni di ricerca del clandestino da parte degli uomini della Polizia di Stato, che in pochi minuti hanno individutato l'uomo poco distante da quello che la vittima aveva indicato come luogo dell'aggressione.

Il ghanese è stato fermato dai poliziotti, quindi trasferito negli uffici del commissariato di zona, dove gli inquirenti hanno proceduto con l'identificazione. Appurata la sua identità e provenienza, nonché l'irregolarità sul territorio italiano, l'uomo è stato denunciato per violenza sessuale e per essere entrato in Italia in modo irregolare. La donna, sopraggiunta in un secondo momento in commissariato, non ha avuto esitazione a riconoscere l'uomo fermato dalla Polizia. Adesso l'immigrato sarà sottoposto al procedimento per violenza sessuale e solo al termine del processo potrà essere espluso dal Paese.