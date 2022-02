Ocean Viking già vicina all'Italia. Nuova ondata di sbarchi

I confini italiani sono ancora sotto pressione. Non solo Lampedusa e la Sicilia, anche sulle coste della Calabria e della Puglia ci sono stati sbarchi di migranti nelle ultime ore. Dal Salento al crotonese, sono stati individuati quasi 200 migranti e sono stati arrestati tre scafisti ma anche alcuni migranti, che sono sbarcati nel weekend a Lampedusa nonostante il decreto di respingimento. Intanto la nave Ocean Viking ha iniziato a chiedere il porto sicuro mentre si trova davanti alle coste siciliane, al confine delle acque territoriali italiane.

Il pressing sui nostri margini è altissimo. 80 persone sono sbarcate a Marina di Mancaversa, in provincia di Lecce sulla costa jonico-salentina e sono stati rintracciati quando già avevano toccato terra. Individuati dalle forze dell'ordine, i migranti hanno dichiarato di essere di provenienza afghana, siriana ed egiziana. Identificati dai militari dell'Arma, sono stati poi trasferiti nel centro di prima accoglienza. Tra gli 80 migranti ci sono anche diversi minori. Poche ore dopo, in 98 sono sbarcati da un veliero sulla costa crotonese. L'imbarcazione è stata individuata nel corso di una ricognizione aerea da parte dei militari della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Crotone nella zona ionica del crotonese compresa fra Capo Rizzuto e Capo Cimiti.

Le forze dell'ordine hanno individuato tre persone di nazionalità turca sul veliero, che sono stati identificati come presunti scafisti. Il natante batteva bandiera polacca ed è probabilmente partito dalla Turchia. Una volta giunto a poche miglia dalla costa, è stato affiancato e scortato in sicurezza fino al porto di Crotone dall'unità navale anche con l'ausilio di un pattugliatore veloce del Gruppo Roan della Guardia di finanza di Taranto. I migranti sono stati identificati dalle forze dell'ordine e hanno dichiarato di essere di nazionalità afgana, egiziana, irachena, iraniana, siriana e turca. Tutte le persone a bordo sono state condotte in un centro di prima accoglienza e il veliero è stato sottoposto a sequestro. Inoltre, sono stati effettuati due arresti a Lampedusa, dove due migranti di nazionalità tunisina sono finiti in manette per essere sbarcati in Italia a bordo di un barchino nonostante già destinatari di un decreto di respingimento nel 2020. I due tunisini si trovano ora agli arresti domiciliari presso l'hotspot di cala Imbriacola.

Oltre alle migliaia di persone che stanno arrivando nel nostro Paese tramite gli sbarchi autonomi, ci sono anche le ong a premere sui confini italiani. La nave Ocean Viking, posizionata a ridosso delle acque territoriali italiane prospiciente Agrigento, a circa 40 miglia nautiche da Porto Empedocle, chiede che le venga assegnato un porto sicuro. La nave è partita da Trapani meno di dieci giorni fa, lo scorso 9 febbraio, e ora ha a bordo 247 migranti che vuole sbarcare nel nostro Paese.