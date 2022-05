Giallo ad Alessandria, trovato morto un portiere d'albergo

Il portiere dell'hotel Londra, vicino alla stazione di Alessandria, è stato trovato senza vita nella hall del 4 stelle da un passante che, verso l'1.30 della scorsa notte, stava camminando all'esterno dell'albergo. L'uomo, infatti, passando accanto alle vetrate ha notato qualcosa di strano all'interno della struttura e avvicinandosi ha scorto il corpo inerme della vittima, Alberto Faravelli, di 69 anni.

Allertate le forze dell'ordine, queste si sono precipitate sul posto e hanno trovato il cadavere in una pozza di sangue a causa di una profonda ferita al cranio. L'uomo sarebbe stato ucciso con un colpo alla testa probabilmente al culmine di una lite violenta. Sembra che al momento dell'accaduto nessuno abbia visto e sentito nulla e per questo motivo gli inquirenti hanno sequestrato le telecamere di videosorveglianza così da poterle visionare, nella speranza di poter risalire a ciò che è accaduto nella notte tra l'8 e il 9 maggio, quando il portiere ha perso la vita. La Scientifica sta lavorando sull'omicidio per cercare qualche traccia utile a individuare l'aggressore. La massima attenzione al momento si sta focalizzando sulla porta d'ingresso. Sembra infatti che l'omicida sia entrato forzandola mentre tutti gli altri accessi non mostrano alcun segno di effrazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che nelle prime ore di questa mattina i militari abbiano portato in caserma una persona che è stata ascoltata per approfondimenti sulla morte del portiere di albergo. Al momento, però, non si trova in stato di fermo. Poco chiaro quale sia stato il suo ruolo nella vicenda. Tra le prime ipotesi sull'omicidio si pensa a una rapina finita male, ma gli investigatori stanno ancora lavorando sul caso tenendo aperta ogni pista. Le immagini del circuito di videosorveglianza dell'hotel e della zona circostante saranno indispensabili per chiarire quello che è successo. Secondo quanto è emerso la vittima era in procinto di andare in pensione.