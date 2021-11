Gigi D'Alessio assolto dall'accusa di evasione fiscale

Gigi D'Alessio canta vittoria. Che non è una sua canzone, ma fa altrettanto repertorio. Il tribunale monocratico di Roma ha infatti assolto il cantante dall’accusa di reati fiscali " perché il fatto non sussiste ". Per l'artista napoletano il pm aveva sollecitato una condanna a 4 anni, nell’ambito di un processo che derivava da un'inchiesta condotta dalla procura capitolina per una presunta evasione fiscale da circa 1,7 milioni di euro, fra Ires e Iva non versata. Il giudice ha fatto cadere le accuse anche per gli altri quattro imputati, un socio e tre legali rappresentanti che si sono avvicendati nella Ggd Productions srl, società riconducibile al cantante.

I fatti contestati al musicista e alle altre persone coinvolte nel procedimento risalivano al 2010. Per Gigi D'Alessio era stata formulata l’accusa di occultamento delle scritture contabili. Già nel 2015, nel corso delle indagini, le forze dell'ordine guidate dal pm Francesco Saverio Musolino avevano effettuato una perquisizione nella villa romana del cantante, per cercare la documentazione fiscale relativa alla società di cui è a capo. All'avvio delle indagini, l'artista si era detto immediatamente convinto di poter dimostrare la propria " totale estraneità " a fatti che – aveva commentato – " non mi sono ancora chiari e noti ". Poi non aveva più fatto menzione a quella vicenda e ai suoi successivi risvolti processuali, lasciando che la giustizia facesse il suo corso. Nemmeno nei giorni scorsi, quando la procura di Roma aveva chiesto una condanna a quattro anni di carcere, D'Alessio aveva rilasciato commenti o valutazioni. Per farlo, come è indicato in questi casi, avrebbe chiaramente atteso al sentenza.