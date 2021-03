Giletti contro la Lucarelli: "Non ho danneggiato Corona. Tu voti a Ballando"

Scontro a distanza tra Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli a Non è l'Arena. Nell'ultima puntata del programma di La7 il conduttore ha invitato l'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, per parlare degli sviluppi del caso dopo la sentenza di revoca dei domiciliari. Ma prima di dare spazio al tema della serata, Giletti si è reso protagonista di un'arringa difensiva contro le accuse mossegli dalla giornalista Selvaggia Lucarelli.



L'arresto di Fabrizio Corona ha visto coinvolto in prima persona anche Massimo Giletti che, negli ultimi mesi, aveva accolto più volte nella sua trasmissione l'ex re dei paparazzi. A Non è l'arena Corona era stato ospite per parlare della sua biografia, ma anche per intervenire sul caso Genovese in qualità di manager di due delle vittime dell'imprenditore. Ospitate televisive che avrebbero penalizzato Fabrizio Corona secondo la giornalista de Il Fatto Quotidiano. Subito dopo l'arresto e la plateale protesta social dell'ex re dei paparazzi, infatti, Selvaggia Lucarelli aveva affidato ai social network un messaggio contro Giletti e altri conduttori accusandoli di aver danneggiato Corina invitandolo in tv.





Aveva intervistato Fabrizio e ci fu un bacio sulle labbra. Io non mi permetto mai di esprimere o andare oltre nei commenti, ognuno fa la televisione e dice quello che vuole. Io, a differenza di quello che dice Selvaggia Lucarelli, non credo di aver danneggiato Fabrizio

Lo abbiamo mandato lì perché solo lui aveva il linguaggio che ci permetteva di cercare di entrare in contatto con quelle persone. Solo lui poteva salvare due ragazzi trovati per caso in quel boschetto. Li ha presi e li ha portati in comunità. Sono andato a trovarli e si sono salvati

Tu esprimi voti a Ballando alzando le palette e con la tua intelligenza puoi dire tutto quello che vuoi, ma avere sempre le sentenze, sempre questa voglia di giudicare dall'alto di che cosa. Sai un po' di umiltà sarebbe importante

Parole - quelle scritte dalla Lucarelli sul suo profilo Instagram - mal digerite da Massimo Giletti che nell'ultima puntata del suo programma si è scagliato contro la giornalista. Nel farlo il conduttore ha scelto di pubblicare la fotografia di un bacio tra la Lucarelli e Fabrizio Corona commentando: "".Giletti è tornato poi sulla vicenda del bosco di Rogoredo, dove Non è l'Arena inviò mesi fa Corona per entrare in contatto con due giovani: "". Poi, prima di dare spazio all'avvocato Chiesa, Giletti ha attaccato frontalmente la Lucarelli: "".