Ventenne massacrato di botte da coetaneo: è grave

Pestato a sangue da un coetaneo, forse per uno sguardo di troppo a una ragazza. Sono ore drammatiche per Davide Ferrerio, 20 anni, originario di Crotone ma residente a Bologna. Il giovane si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro. Stando a quanto si apprende dall'Ansa, le sue condizioni sarebbero critiche. Il presunto aggressore, Nicolò Passalacqua, 22 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Il pestaggio

L'episodio risale a qualche giorno fa, a Catanzaro. I contorni della vicenda sono ancora poco chiari. Per certo, la furia dell'aggressore è stata tale da ridurre Davide in fin di vita: ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni (gravi) al corpo. Il presunto autore del violentissimo pestaggio è stato identificato e arrestato dalla Squadra Mobile a distanza di poche ore dall'accaduto. Durante l'interrogatorio di convalida del fermo - precisa l'Ansa - ha fatto scena muta. Il gip crotonese, che inizialmente aveva contestato al 22enne il reato di lesioni, ha riformulato l'accusa in tentato omicidio. Quanto al movente, invece, resta ancora da accertare.

Il racconto della madre

Tra le persone che hanno assistito all'aggressione c'era anche la mamma di Davide. In un primo momento, la donna non ha riconosciuto il figlio. Poi ha visto i soccorritori del 118 che lo caricavano sull'ambulanza: è stato un choc. " Non ero convinta che fosse lui; l'ho riconosciuto dai vestiti. - ha spiegato la donna - Mi ha detto 'ti voglio bene mammà, e poi si è accasciato ". La vicenda ha destato sconcerto e riprovazione a Crotone. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha parlato di " episodio inaccettabile " annunciando la volontà dell'ente di " costituirsi parte civile nei procedimenti che ne scaturiranno ".

