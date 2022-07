"Il ghiacciaio è andato giù". Il racconto choc della morte in diretta

La tragedia che si è abbattuta sulla Marmolada ha pochi precedenti di questa entità in questa stagione. Un seracco di ghiaccio si è distaccato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta, travolgendo due diverse cordate di escursionisti. Sono state 15 le persone coinvolte, tra cui si contano 5 morti e 8 feriti, tra i quali degli stranieri, di cui due in condizioni gravi, e uno/due ancora dispersi. Altre 18 persone sono state evacuate con gli elicotteri. Secondo una prima ricostruzione del soccorso alpino, il distacco è avvenuto dalla calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada, sotto Punta Rocca, una valanga di neve, ghiaccio e roccia che ha travolto nel suo passaggio anche la via normale dove stavano salendo gli alpinisti. Diverse le testimonianze da parte di conosce molto bene quei tratti montuosi.

" Abbiamo sentito un rumore forte, tipico di una frana, poi abbiamo visto scendere a forte velocità a valle una specie di valanga composta da neve e ghiaccio e da lì ho capito che qualcosa di grave era successo. Col binocolo da qui si vede la rottura del seracco, è probabile che si stacchi ancora qualcosa ", ha raccontato all'Ansa uno dei responsabili del rifugio Castiglioni Marmolada, testimone del crollo.

Dai suoi social, anche Carlo Budel, gestore del rifugio sulla cima della Marmolada, ha lanciato un messaggio agli escursionisti, mettendoli in guardia per quanto accaduto: " Il ghiacciaio della Marmolada è chiuso a tutti. Oggi è un giorno triste... Altri pezzi di ghiaccio sono a rischio distacco. Oggi da Punta Rocca si è staccato un blocco di ghiaccio gigantesco, ha preso dentro tutta la linea del ghiacciaio, è andato giù fin sotto pian dei Fiacconi. Ha travolto un sacco di persone. Il ghiacciaio da questo momento è chiuso, nessuno può più salire per il ghiacciaio. Oggi sono morte tante persone purtroppo ".

Dai social arrivano anche le parole di chi si trovava esattamente in quel punto meno di 24 ore prima del distacco del seracco: " Intanto ringrazio Dio... Questa foto l'ho fatta ieri proprio sotto dove si è staccata la slavina, erano le 13.50. Volevo gia spendere ieri 2 parole sulle condizioni del ghiaccio, ma dopo non mi andava di passar geologo... Sempre nella salita un ragazzo è caduto per 100 mt al inizio del ghiacciaio, riportando delle belle ferite ".

Intanto sui social si susseguono le pubblicazioni dei video di chi ha assistito alla caduta della slavina. In molti riferiscono di condizioni inopportune per tentare le salite ai ghiacciai e si chiedono come mai gli accessi non siano stati chiusi prima che si verificasse la tragedia.