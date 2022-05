Il boato, poi il sangue: agente si spara in caserma. L'ombra della delusione d'amore

La Questura di Ancona è ancora sotto choc. Ieri sera, nell'alloggio militare in via Gervasoni, Andrea Fornaro ha impugnato la pistola d'ordinanza e si è ammazzato sparandosi un colpo alla tempia. Il giovane agente, originario di Ascoli Piceno, è stato trovato senza vita dai colleghi che sono immediatamente accorsi nella stanza quando hanno sentito il boato. Arrivati sul posto i soccorsi non hanno potuto fare niente per salvare la vita al 23enne: si sono limitati a constarne il decesso.

Il suicidio e le indagini

Fornaro era conosciuto per il suo esemplare impegno militare e, per questo, era stato premiato diverse volte per l'ottimo servizio reso al Paese. Nonostante la sua giovane età, era stato premiato con un encomio per essere riuscito a intervenire tempestivamente durante un pattugliamento. Un'altra volta aveva allertato il 115 per un incendio a Campocavallo, evitando in questo modo danni permanenti in tutta la zona. In virtù di tutto questo, subito dopo le prime indagini, sono state scartate le ipotesi che vedevano il suicidio come una conseguenza ad un malenessere nei confronti del luogo di lavoro. Stando ai primi accertamenti sembrerebbe, invece, che la motivazione più plausibile possa essere strettamente personale e probabilmente legata a una delusione d'amore.

"Una strage silenziosa"