Giramento di Meloni, il gallo Garibaldi e le mascherine: quindi, oggi...

- vorrei dire una cosa: ieri l'Italia ha preso 5 pere dalla Germania e Fabio Caressa ha concluso così la telecronaca: "Sconfitta pesante ma bisogna guardarla dal giusto punto di vista". E quale sarebbe, se non che siamo scarsi di brutto?

- vogliono cambiare il nome al vaiolo delle scimmie per evitare che discrimini l’Africa. Ora, magari hanno ragione i medici africani a dire che i media occidentali rappresentano la malattia sempre con bambini africani anziché con omosessuali bianchi (la malattia, al momento, qui da noi è diffusa soprattutto in questo sottogruppo). Però non ho ben capito: perché cambiargli il nome? E per quale motivo parlare di “scimmie” discriminerebbe l’Africa?

- Banca Etruria, il babbo di Elena Boschi è stato assolto insieme a tutti gli altri imputati per il caso delle consulenze d’oro. Ecco perché la giustizia fa riformata, insieme al giornalismo che la sostiene

- a Copparo, in provincia di Ferrara, il vicinato è in protesta a causa di Garibaldi, un gallo scappato dal mercato che ha il vizietto di cantare l’alba alle 4 del mattino. Gli animalisti lo difendono, i residenti lo vorrebbero zittire. Occhio a non tirare troppo la corda, Garibaldi, o mi sa che finisci in brodo

- si scopre che Walter Biot aveva passato ai russi documenti talmente riservati che verranno acquisiti tutti al processo tanto non c’è nulla di segreto. Alla faccia della grande spia

- l’Ordine mi ricorda che devo ancora ritirare la “pergamena di superamento esame” di un paio di anni fa. Documento che ritengo sinceramente inutile. Vabbè, non mi ricordavo. Le opzioni sono due: 1) andare fisicamente a Roma a prenderla, spendendo 50 euro di treno o costringendo un inesistente conoscente a ritirarla; 2) pagare per la spedizione a domicilio. Ora: si tratta di una pergamena, penso qualche grammo, possibile costi 15 euro? E che è, d’oro?

- domani Draghi va a Kiev e guarda caso oggi capitano “problemi tecnici” ai tubi di Gazprom che taglia del 15% le forniture all’Italia. Magari ci sbaglieremo, ma forse Putin ci sta mostrando chi ha il tubo dalla parte del manico

- scopriamo che Fuortes, ad della Rai, ha tolto le deleghe all’Approfondimento a Mario Orfeo perché non aveva presentato la “programmazione nei tempi previsti”. E cosa ha fatto? L’ha cacciato? Macché: l’ha rimosso da direttore dell’Approfondimento, ma gli ha garantito un posticino niente male come il direttore del Tg3. Sogno che un giorno anche io venga “silurato” in questo modo

- la Chiesa torna a proporre la castità prematrimoniale come “virtù” da perseguire contro “la mentalità comune”. Già mi immagino domani sui giornali ettolitri di inchiostro da una parte e dell’altra. Ma qui la questione è semplice: la Chiesa fa la Chiesa, nulla di strano. Avrebbe dovuto stupirci il contrario. In sintesi: una non notizia

- si stanno inventando i “posti a castello” per gli aerei. Solo a guardare le foto mi viene un attacco di claustrofobia

- eccole, lo sapevo: dopo il covid e la guerra, non potevano mica mancare. La Sardegna è invasa dalle cavallette. Ora ci manca solo l’angelo della morte

- da domani niente mascherine nei pochi luoghi chiusi rimasti. Tranne, ecco l’eccezione, su treni e mezzi di trasporto vari dove sarà obbligatoria fino al 30 settembre, salvo proroghe, però non sugli aerei, e comunque nei luoghi di lavoro privato resta, su quelli pubblici no. Tradotto: solito caos

- è partita la caccia alla Meloni. Pezzi su Repubblica, analisi sul suo essere trash, interventi in studio per dire che ha una “propaganda assassina” e magari un giorno arriverà anche un avviso di garanzia. Mai, dico mai, una volta che la sinistra riesca ad accettare l’idea che un leader di destra possa prendere più voti di loro. Però è piacevole vedere come il travaso di bile per il successo elettorale di Fdi stia provocando loro un discreto giramento di... Meloni. Goduria