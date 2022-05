"Giuseppe Conte illuminato". L'elogio di Orsini al leader del M5s

Bianca Berlinguer per Alessandro Orsini è pronta anche a fare anche uno strappo alla regola, accettando di registrare il blocco di trasmissione dedicato al professore della Luiss pur di non farselo mancare. Alessandro Orsini, infatti, ieri era impegnato un quella che lui definisce una lezione universitaria in teatro sulla guerra, non in un ateneo ma in una sala romana. Con tanto di smoking e di manifesto alle spalle, Alessandro Orsini ha fatto la solita lezione dall'alto di un piedistallo sul quale si è posto dall'inizio di questa guerra, con tanto di lodi al leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

Inevitabile, da parte di Bianca Berlinguer, l'analisi del discorso di Vladimir Putin del 9 maggio insieme ad Alessandro Orsini, probabilmente voluto fortemente nella puntata di ieri proprio per questo motivo. A differenza di quanto sostengono gran parte degli analisti occidentali, il professore della Luiss non ritiene che quello del presidente della Federazione russa sia stato un discorso dimesso, anzi: " Mi è parso il tipico discorso di un capo di Stato in un momento del genere. Utilizzare parole di minacce, morte e distruzione sarebbe stato un danno per la Russia. Mi è sembrato interessato a rivolgersi soprattutto all'Occidente ". Secondo Orsini, se Putin avesse fatto un discorso maggiormente aggressivo, avrebbe dato adito alla propaganda della Nato e avendo la Russia già dalla sua parte non aveva bisogno di fomentare ulteriormente la propaganda interna, perché a quello ci pensano gli apparati statali.

E nemmeno sull'andamento della guerra il professor Orsini sembra essere d'accordo con la maggioranza degli analisti occidentali, che sostengono la tesi di una guerra finora senza risultati per il Vladimir Putin. Il professore della Luiss preferisce mantenersi su posizioni ben più moderate, perché a suo dire mancherebbero gli strumenti adeguati per dare una risposta oggettiva a causa della propaganda delle parti coinvolte: " Noi abbiamo una rappresentazione dei fatti e pensiamo che sia quella che Putin ha nella mente ma non abbiamo una documentazione sufficiente per ricostruire correttamente la sua strategia ".