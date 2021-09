Il biglietto, il sorriso, poi la chiamata: spuntano video e audio contro il tabaccaio

Nella rocambolesca vicenda del Gratta e Vinci da 500.000 euro rubato a Napoli e ritrovato in una cassetta di sicurezza a Latina spunta una telefonata. A registrarla è stato il nipote della vittima, un'anziana settantenne, che ha registrato le parole con cui Gaetano Scutellaro, tabaccaio di 57 anni, ha tentato di proporre una spartizione della vincita.

La conversazione è avvenuta sabato, due giorni dopo il furto. La donna, dopo il furto, si era rivolta al nipote perché la aiutasse a recuperare il biglietto fortunato. Scutellaro va dritto al sodo: " Ho saputo che avete denunciato: ritirate la querela - ha suggerito - Non ti preoccupare, troviamo una soluzione. Dammi dei soldi, perché qui i soldi ci sono e sono tanti ". Il sugo della proposta del tabaccaio è questo: ritirate la denuncia e dividiamoci la vincita. Il tutto, come se non bastasse, condito con esplicite minacce in caso di eventuale rifiuto. Pochi secondi, registrati prontamente dal nipote grazie ad un'applicazione dello smartphone, che sono bastati alla Procura di Napoli per accusare il tabaccaio, già denunciato per furto aggravato, anche di tentata estorsione. Ora l'uomo si trova dietro le sbarre, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'uomo ha tentato di ribaltare le accuse e ha fornito ai Carabinieri una propria fantasiosa versione dei fatti.