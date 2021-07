Green pass obbligatorio dal 6 agosto: ecco le regole per chi viaggia

È un consiglio dei Ministri importante quello che si svolgerà nella giornata di domani, nel corso del quale verranno introdotte ulteriori disposizioni nel decreto che contiene le linee guida sul Green pass. Dal prossimo 6 agosto sarà obbligatorio mostrare la certificazione verde per viaggiare su aerei, navi e treni. Ma non è questa l’unica novità in discussione: nel provvedimento del governo verrà inserito anche il piano di riapertura delle scuole in presenza in vista del prossimo anno scolastico. Rimandata, invece, la decisione sul possibile obbligo vaccinale per gli insegnanti e per il personale Ata. L’idea è aspettare che si arrivi a fine agosto per stimare il numero delle persone a cui è stato inoculato l’antidoto e valutare se sia ancora necessario intervenire sul decreto.

La necessità di accelerare la campagna vaccinale

Su questo punto c’è ancora molta tensione, con la Lega che ha già fatto sapere di essere contraria. Per evitare nuove fibrillazioni nella maggioranza che sostiene il governo Draghi si è deciso, quindi, di rimandare la discussione. L’obiettivo di tutti, comunque, è quello di evitare le lezioni in Dad, risultato che può essere raggiunto solo dando una forte accelerata alla campagna vaccinale. Per il momento il confronto è ancora aperto: c’è da scegliere se lasciare la libertà ai docenti e agli studenti di vaccinarsi o introdurre l’obbligo. L’attenzione del governo, adesso, è concentrata sul trasporto pubblico e sugli spostamenti in Italia e all’estero.

Metropolitane, tram e autobus

Secondo il Comitato tecnico scientifico, metropolitane, tram e autobus sono luoghi dove il contagio può avvenire con maggiore facilità, ma fino ad ora non è previsto l’obbligo del Green pass, dato che sarebbe molto difficile effettuare i controlli, ma domani si parlerà anche di questo aspetto importante nel consiglio dei ministri, cercando delle soluzioni idonee a risolvere il problema. Quasi sicuramente, invece, dal 6 agosto si dovrà mostrare la certificazione verde per salire su un aereo, su un treno o su una nave. Inizialmente i trasporti pubblici erano stati tenuti fuori da decreto, proprio con l’idea di aggiungerli in vista dell’incremento degli spostamenti per le vacanze estive. In questo modo si cercherà di evitare l’impennata dei contagi per i mesi di settembre e ottobre.

Green pass per aerei, navi e treni

Ma quali sono le regole da rispettare per poter viaggiare? In base al nuovo decreto sarà consentito prendere aerei, treni e navi solo a coloro che, oltre ad aver completato l’iter vaccinale, hanno ricevuto la prima dose di vaccino almeno quattordici giorni prima, sono guariti dal coronavirus da almeno sei mesi e a chi ha effettuato un tampone 48 ore prima di mettersi in viaggio. Anche altri Paesi europei si stanno regolando come l’Italia, sia per tempistica sia per il tipo di provvedimento adottato. In Francia, per esempio, entrerà in vigore fra il 7 e il 10 agosto l'obbligo del pass sanitario, che equivale al green pass italiano, sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, ossia aerei, treni ad alta velocità, intercity e treni notturni.

Sette italiani su dieci sono favorevoli alla certificazione verde

Intanto, un sondaggio promosso dall’Istituto Demopolis per Radio Rai1 ha rivelato che più di sette italiani su dieci si dichiarano favorevoli all’obbligatorietà del Green pass a partire dal prossimo 6 agosto. A far paura e la variante Delta del Covid-19. Il 72% degli intervistati è dell’idea che sia necessario esibire la certificazione verde per recarsi al ristorante, per frequentare palestre, oltre alle ulteriori attività sportive e sociali al chiuso. I contrari al Green pass sono il 23%, mentre il 5% non si pronuncia.