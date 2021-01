Gregoretti, il gip a palazzo Chigi: nel mirino mail Salvini-Conte

Non solo le consultazioni, la giornata odierna a Roma è importante anche sul fronte giudiziario. Questa mattina a Palazzo Chigi è arrivato il Gup del tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro, per sentire il presidente del consiglio Giuseppe Conte sul caso Gregoretti.

Si tratta del processo che vede Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e abuso di ufficio, in quanto nell'estate del 2019 da ministro dell'Interno si è opposto allo sbarco di migranti a bordo della nave Gregoretti, il mezzo della Guardia Costiera attraccato ad Augusta.

Dopo il via libera al processo decretato a febbraio dal Senato, su richiesta del tribunale dei ministri di Catania, nel capoluogo etneo il 3 ottobre scorso si è tenuta la prima udienza preliminare. In quell'occasione i giudici hanno deciso di sentire altri membri del governo per ricostruire i fatti. Tra questi anche lo stesso presidente del consiglio.

Secondo il Gup di Catania, la posizione di Conte “è centrale” : “Penso che il presidente Conte abbia una posizione chiave in questo momento – si legge nelle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore – e credo che sia l'unico che ci possa dare delle indicazioni fondamentali per il processo”. In poche parole, le parole del dimissionario presidente del consiglio, capo anche del governo in cui Salvini era vice premier e ministro dell'Interno, saranno decisive per capire la decisione da prendere sul leader della Lega.

A Palazzo Chigi è presente anche l'avvocato di Salvini, la deputata Giulia Bongiorno. Anche lei, secondo quanto rilanciato dalle agenzie, rivolgerà alcune domande a Giuseppe Conte. Nella sede del governo si è recato lo stesso Matteo Salvini: “Qui Palazzo Chigi – ha fatto sapere l'ex titolare del Viminale in un post su Facebook – Pronto questa mattina al processo per “sequestro di persona”. Da ministro ho difeso il mio Paese, ridotto sbarchi e dispersi in mare, salvato vite, fatto risparmiare milioni e protetto gli Italiani. Ne sono fiero”.