Guidami by Locauto, storie in viaggio fra identità e parità di genere

Parole, aneddoti e immagini durante un viaggio emozionale a bordo di un’auto, “involucro” intimo e perfetto per raccontare frammenti della propria storia, scardinare stereotipi culturali legati a pregiudizi diffusi e valorizzare le diversità: Locauto lancia “Guidami”, un progetto di Csr per sensibilizzare sui temi dell’intersezionalità, identità e parità di genere.

“Guidami by Locauto è un’iniziativa a cui siamo molto legati - spiega Raffaella Tavazza, ceo del Gruppo Locauto - e rappresenta l’impegno del Gruppo nel dare spazio e visibilità a nuove strade, riflessioni e spunti per il superamento di visioni stereotipate. L’auto, che ci accompagna nella quotidianità di tutti i giorni, come luogo dove rivelare le proprie fragilità, ambizioni e ascoltare, per comprendere le diversità di ognuno di noi”.

Nasce così un video racconto in quattro puntate, attraverso l’Italia, che ha come protagonisti quattro artisti che stanno ridisegnando un futuro più inclusivo: Michela Giraud stand up comedian e attrice, Lucille Ninivaggi tatuatrice e imprenditrice, Bellamy Ogak divulgatrice di equità sociale e fondatrice di Afroitaliansouls e Pierluca Mariti “PiuttostoChe”, comico e content creator, per sensibilizzare il pubblico ai temi dell’intersezionalità, identità e parità di genere.

Il progetto “Guidami by Locauto” si sviluppa attraverso interviste a bordo della flotta, ripercorrendo i luoghi più significativi di ogni protagonista, raccogliendo i loro racconti e riflessioni on the road. Le quattro puntate saranno pubblicate da fine settembre, con cadenza settimanale, sul sito locautorent.com/guidami e sui canali social Locauto (Facebook, Instagram, Linkedin).

Locauto Group è una realtà 100% italiana, con oltre 40 anni di esperienza nel settore del noleggio a breve, medio e lungo termine di auto e veicoli commerciali, con oltre 80 filiali nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie e centri cittadini. Dal 2013, Locauto è partner per l'Italia della multinazionale Enterprise Holdings, leader mondiale nel noleggio auto.