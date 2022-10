"Guidava sotto l'effetto di stupefacenti". Ancora guai per la famiglia Bianchi

Nuovi guai per i fratelli Bianchi. Stavolta si tratta di Alessandro, il fratello maggiore di Marco e Gabriele, entrambi condannati all'ergastolo per l'omicidio (un pestaggio mortale) di Willy Monteiro Duarte. L'artenese, noto ristoratore, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale riportando, per fortuna, solo qualche contusione. Tuttavia è stato denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti - sarebbe risultato positivo al drug test - e gli è stata ritirata la patente.

L'incidente

Stando a quanto riporta Il Messaggero, l'episodio risale alle ore sei di martedì mattina, 4 ottobre, a Velletri. Il 35enne è uscito di strada nel centro cittadino, mentre stava rincasando verso Artena con il suo Doblò. L'auto si sarebbe schiantata contro i cartelli della segnaletica stradale posizionati all'incrocio tra piazza Garibaldi e viale Roma, su un tratto urbano della via Appia. Seppure leggermente contuso, Alessandro Bianchi ha rifutato le cure mediche. Ad ogni modo, i carabinieri intervenuti sul posto hanno voluto approfondire la dinamica del sinistro disponendo un drug test (l'esame che rileva tracce di stupefacenti nelle urine ndr). Le analisi avrebbero dato esito positivo ed il giovane è stato denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti.

Chi è Alessandro Bianchi