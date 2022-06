Ha 100 anni e le rinnovano la patente fino al 2024

Candida Uderzo ha compiuto lo scorso maggio 100 anni e poco dopo si è recata alla scuola guida per rinnovare la patente di circolazione. Gli esaminatori non hanno avuto nessun dubbio in proposito: la signora ci vede molto bene, non ha alcun problema, ragiona perfettamente e sa guidare la macchina. A fronte di tutte quete ragioni è stata rinnovata la patente di guida per altri due anni, ovvero fino al 2024. Come riportato dal Corriere del Veneto, Candida Uderzo è residente a Sarcedo, comune in provincia di Vicenza, e la prossima volta che si dovrà presentare in autoscuola avrà 102 anni.

Quell’unica volta in ospedale

La signora ha raccontato di essere andata solo una volta in ospedale, per un’ernia, e di essere stata sempre molto fortunata in fatto di salute, sia fisica che mentale. Ma il suo mezzo preferito per spostarsi non è solo l’automobile, ama molto anche andare in bicicletta o fare una bella passeggiata a piedi per andare a trovare la sorella o per la sua camminata domenicale, alla quale non rinuncia mai. “Ogni domenica alle 6 sono pronta a partire da sola o coi miei amici parto per la mia camminata domenicale. Mi piace molto marciare e non ho nessuna intenzione di smettere” , ha spiegato la signora centenaria. Aveva poco più di 50 anni quando ha iniziato a marciare, e da allora non ha più smesso.

Vedova da molto, lei aveva 52 anni quando il marito, Vittorio Salin, è morto all’età di 54 anni, ha sempre amato trascorrere il tempo libero con le sue amiche: “Andavo via con le mie amiche a marciare, passavo un po’ di tempo in compagnia, tra chiacchiere e risate. Mi ha aiutato molto. Così quando sono andata in pensione mi sono iscritta al gruppo Laverda. E da quel momento non ho perso una domenica” . Come abbiamo detto, la signora non ha nessun problema, ci vede benissimo e, a parte l’udito che a volte fa degli scherzi, dimostra almeno vent’anni in meno della sua vera età.

Mangia di tutto e ama la vita

Fiera di sé, ha ammesso di aver avuto la fortuna di essere arrivata a questo traguardo senza dover disturbare nessuno. “Mangio di tutto, mi sono sempre appassionata della vita. Mi piaceva andare in montagna a camminare, a funghi, muovermi. Ma anche parlare con la gente, scambiarmi le opinioni con altre persone. Insomma non sono una non che è rimasta sempre chiusa in casa”. Wilma Abriani, presidente del gruppo Laverda, parla della signora Candida come di una forza della natura, asserendo che da quando la conosce non ricorda che abbia mai avuto problemi di salute. Non male, visto che non prende neanche medicinali, solo raramente qualche pastiglia per dormire quando ha difficoltà ad addormentarsi.