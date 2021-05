"Ha battuto la testa". La mossa di Benno per farla franca

Benno Neumair punterà sull’infermità per la sua difesa? All’indomani del ritrovamento del corpo di Peter Neumair nell’Adige, a “Quarto Grado” si è parlato dei punti ancora oscuri relativi all’omicidio di Bolzano.

Per Benno, figlio di Peter e Laura Perselli che ha confessato l’assassinio, è stata disposta una perizia psichiatrica. Il giovane è stato già sottoposto a diversi test come quello per il quoziente intellettivo e il test di Rorschach. Pare che Benno, mentre si allenava in passato, abbia battuto la testa in due occasioni: gli inquirenti cercheranno di capire se questo ha influito in ciò che è accaduto. Le prove neuropsichiatriche però, come detto in trasmissione, potrebbero avere un valore relativo: non lo ebbero nel caso di Annamaria Franzoni e neppure per il serial killer Gianfranco Stevanin.

Tra i punti oscuri ancora da chiarire nella vicenda ci sono degli oggetti mai ritrovati e di cui benno ha parlato: la presunta arma del delitto e dei vestiti che avrebbe indossato in quel momento. In particolare gli inquirenti devono capire cosa sia accaduto dopo che Benno si è liberato dei corpi dei genitori. Il giovane afferma di essere stato due o tre ore sul Renon con il cane della nonna e di essersi fatto uno spinello: cosa è accaduto in quel tempo?

Inoltre Benno ha dato alla sua conoscente Martina dei vestiti, chiedendo di levarglieli, dopo essersi fatto una doccia a casa di lei. Martina ha consegnato quegli abiti ai carabinieri dopo qualche giorno dopo il sopralluogo nella sua abitazione, e gli inquirenti hanno notato che emanavano un forte odore di detersivo, come fossero stati lavati a lungo o più volte: i vestiti sono oggi completamente puliti.

Gli inquirenti sono portati a credere che Martina non sapesse che quegli abiti erano stati usati per il delitto, tanto che Benno ha parlato di altri vestiti: un gilet rosso in pile e dei pantaloni a scacchi blu o verdi. Il gilet è stato ritrovato, ma non i pantaloni. Inoltre perché far lavare a Martina dei vestiti non utilizzati per il delitto e poi rifiutarli due volte dopo che erano puliti e Martina cercava di restituirglieli?

Per quanto riguarda l’arma del delitto, Benno ha parlato di una corda da arrampicata che avrebbe utilizzato per uccidere i genitori. La corda che gli inquirenti stanno analizzando contiene tracce di Dna con un profilo femminile: potrebbe essere quello di Laura, ma è troppo scarso dal punto di vista della quantità per permettere di capire se si sia davvero trattato dell’arma del delitto.

Intanto c’è anche un mistero collaterale: un sensitivo tedesco, Michael Schneider, segnalò un mese fa e poi il giorno del ritrovamento il luogo in cui gli inquirenti avrebbero potuto trovare il corpo di Peter. Il sensitivo aveva indicato anche dove trovare il cadavere di Laura.