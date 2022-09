Heather Parisi fa la no vax: "Scelte governative criminali"

In un momento in cui la guerra, il caro-bollette e le imminenti elezioni dominano le prime pagine dei giornali tornare a polemizzare sui vaccini poteva interessare solo a Heather Parisi. Eppure la showgirl, che da anni vive a Hong Kong, migliaia di chilometri lontano dal Paese che l'ha resa celebre in televisione, ha voluto ribadire la sua contrarietà all'immunizzazione con un tweet al vetriolo, che ha messo nel mirino il governo e persino Amadeus e Fiorello.

Nelle scorse ore Heather Parisi ha condiviso sul suo profilo Twitter un video sugli effetti collaterali dei vaccini. Un filmato introdotto da uno sketch tratto dell'ultimo Festival di Sanremo, dove Rosario Fiorello ironizzava sui no vax e sui complottisti insieme a Amadeus. Pochi secondi in cui lo showman siciliano ironizza e che la Parisi ha duramente criticato. " Per non dimenticare chi per compiacere il potere ha dimostrato insensibilità, pessimo gusto e disprezzo delle sofferenze altrui e per ricordare chi oggi paga le conseguenze di scelte governative criminali". La malafede della showgirl è stata, però, evidenziata da un utente, che l'ha corretta spiegando la gag: "Il gioco era sul grafene e sul microchip e non sugli effetti indesiderati da vaccino! ".

Oltre alla gag di Fiorello, nel video condiviso da Heather Parisi ci sono i racconti di chi ha avuto ripercussioni - si presume - dopo la somministrazione delle dosi vaccinali anti Covid. E l'ex ballerina ha colto la palla al balzo per ritornare alla carica contro l'immunizzazione "sperimentale", puntando il dito contro il governo e le autorità di mezzo mondo, che hanno scelto di intraprendere la via della vaccinazione di massa per scongiurare gli effetti devastanti della pandemia. E sotto al suo cinguettio non sono mancati commenti di vario genere: " E' dura essere finita nel dimenticatoio, rassegnati", "Heather per favore dà dimostrazione di non aver nemmeno capito lo sketch, figuriamoci di vaccini", "Che peccato quando si diventa sciacalli in malafede ". Decine di commenti che evidenziano quanto la questione vaccini sia ancora delicata e controversa.