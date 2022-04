"Saranno c... miei". E Scanzi sbotta per Orsini

" Imperativi dall'alto ". E Andrea Scanzi si è ritrovato senza parole. D'un tratto il loquace giornalista, sempre pronto a fare le pulci all'interlocutore di turno, ha preferito tacere. Glissare. Lo ha fatto, in particolare, di fronte alle curiosità de Le Iene sul caso Orsini e sulla questione delle ospitate televisive (legittimamente) retribuite. Imbarazzo comprensibile ed emblematico allo stesso tempo, visto che lo stesso opinionista aretino è parte di quell'ingranaggio. Lo ha spiegato lui stesso, non senza un certo impaccio, all'inviato della trasmissione di Italia1 che lo aveva interpellato nella vana speranza di avere qualche delucidazione sull'argomento.

" Io sono in una posizione scomoda e non mi va di dire nulla pubblicamente ", ha ammesso Scanzi nella conversazione telefonica trasmessa da Le Iene. Anche perché - ha proseguito - "francamente saranno anche c*zzi miei se vengo pagato e quanto vengo pagato ". La firma del Fatto Quotidiano è infatti uno degli opinionisti fissi di Cartabianca e Otto e Mezzo, trasmissioni dalle quali riceve un gettone di presenza. " Se non fossi uno dei pagati la farei anche l'intervista ma non mi va perché sono in mezzo a vari fuochi: la Rai, Il Fatto Quotidiano, eccetera... Quindi qualsiasi cosa dico mi massacrano e viene anche addosso a me. Anche se dico mezza cosa poi verrebbe strumentalizzata ", ha spiegato lo stesso Scanzi al collega Gaetano Pecoraro.

Poi l'affermazione per certi versi enigmatica. " Io diciamo che ho degli imperativi dall'alto nei posti dove ho dei contratti per cui tutto sommato è meglio se non apro bocca ", ha aggiunto il giornalista, senza però specificare la natura di questi presunti diktat, né la provenienza. A chi o a cosa si riferiva Scanzi, solitamente abituato a non tacere di fronte a nulla? La medesima equidistanza il cronista toscano l'ha mantenuta sul caso Orsini, rispetto al quale ha ammesso di essere volente o nolente parte in causa.