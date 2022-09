"Calci, spinte e sberle sul viso...": l'incubo di Marialuisa Jacobelli

Una breve relazione, poi l’inizio dell’incubo, con tanto di minacce e aggressioni. Mesi di terrore per Marialuisa Jacobelli, influencer da 2,1 milioni di follower e conduttrice sportiva. La 29enne è finita nel mirino di Francesco Angelini, 52enne con cui aveva avuto una breve liaison. Un tormento ormai alle spalle: dopo la denuncia, l’imprenditore di Montecarlo sarà processato con rito abbreviato davanti al gup di Milano Angelo Minerva a metà novembre.

L’incubo vissuto da Marialuisa Jacobelli

Ora ai domiciliari dopo l’arresto di luglio e i giorni a San Vittore, Angelini ha iniziato a minacciare Marialuisa Jacobelli dopo le voci su un presunto flirt con Kylian Mbappè, fuoriclasse francese del Paris Saint Germain. Una vera e propria esplosione d’ira, riporta La Stampa: insulti, intimidazioni e mani al collo. L’aggressione è avvenuta lo scorso 2 gennaio 2022 al Palace Hotel di Montecarlo. “Scappata via in preda all’ansia e alla paura” , l’ex protagonista di Temptation Island ha provato a riconciliarsi con il 52enne.

La calma però è durata poco. “Il 23 gennaio per il mio compleanno organizzo un weekend a Parigi, ma dopo aver visto una mia foto su Instagram, ha iniziato a insultarmi con le solite frasi” , la ricostruzione di Marialuisa Jacobelli. Una violenza verbale che ha spinto l’influencer a troncare la relazione, ventilando una possibile denuncia. Ma nulla è cambiato. Dopo la rottura, infatti, sono iniziati gli appostamenti sotto casa e le ingiurie. Gli accertamenti delle autorità parlano chiaro: 600 mail e oltre 1.300 telefonate. Ad aprile un duplice agguato, con “calci, spinte e sberle sul viso” .

