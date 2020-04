I sette robot "infermieri" che curano pazienti Covid

Da due settimane girano tra le corsie dei reparti dell'ospedale di Circolo e Fondazione Macchi della Asst Sette Laghi di Varese. Sono gli "infermieri" speciali, che aiutano gli operatori sanitari nella lotta contro il Covid-19. Si tratta di 7 robottini, che assistono 12 pazienti, ricoverati nei reparti in isolamento.

I robot sono di due tipi. Il primo si chiama Ivo ed è composto da un tablet montato su un asta, in grado di muoversi su due ruote. Finora veniva usato per aiutare i bambini che non possono frequentare la scuola per motivi di salute ma, considerata l'emergenza, Ivo è stato utilizzato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Varese. Il robottino, donato da Elmec, un'azienda locale, viene comandato a distanza dal personale sanitario: entra nelle stanze dei malati e mette in comunicazione i medici e gli infermieri con i pazienti, grazie a un sistema di videochiamata. In questo modo, gli operatori sanitari possono controllare i parametri e vedere il degente tramite il monitor, evitandogli di accedere nelle stanze. " Un vantaggio importante in questo momento di emergenza - ha spiegato il Prof. Grossi, direttore del reparto - Grazie a questo robot la comunicazione con i nostri pazienti in isolamento è più facile e sicura, così come è più facile tenere monitorati i pazienti stessi ".