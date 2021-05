"Gira tutto...". Il video della notte a casa di Grillo

I tempi del caso Ciro Grillo si allungheranno ulteriormente, tra nuovi interrogatori e memorie difensive. Ma nel frattempo continua a tenere banco l'aspetto legato alla circolazione di un video registrato quella notte nella villetta a Cala di Volpe. I genitori di Silvia, la studentessa che accusa il gruppetto di stupro, hanno recentemente denunciato un fatto che - se confermato - sarebbe grave: " Abbiamo appreso che frammenti (frammenti!) di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto insieme alle clave ". Una conferma è arrivata da un ragazzo che, ai microfoni di Non è l'arena su La7, ha dichiarato: " Un sacco di amici l'hanno visto. Con i telefoni gira tutto... ".

Lo stesso Beppe Grillo nel suo sfogo choc aveva fatto riferimento a un video in grado di dimostrare che la ragazza fosse consenziente: " C'è tutto un video, passaggio per passaggio, in cui si vede che c'è un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande e saltellano con il pisello, così... ". La medesima versione è stata confermata da alcuni ragazzi che dicono di aver visto il filmato: " Si vede che lei... Non è che non ci stesse. Diceva 'Fai questo, fai quell'altro' ". Ma secondo un amico di Grillo jr, Ciro non avrebbe fatto girare il video tra gli amici: " È una cazz***. Neanche per spacconeria, lui non è così. È proprio... Se fa delle cose lui se le tiene per sé ". E ha aggiunto che a scuola aveva un buon profitto: " Tranquillo, un ragazzo normale, aveva la media alta. Andava bene a scuola. C'era suo padre che gli diceva di andare bene ".