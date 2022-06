L'auto contromano si schianta: morti e feriti nell'inferno sulla A7

Aveva imboccato l'autostrada in contromano, percorrendo la carreggiata sbagliata sino al fatale scontro. Un impatto fortissimo, inevitabile: la sua vettura, una Volvo, in pochi istanti è diventata un cumulo di lamiere. Nel pomeriggio di oggi - 26 giugno - 46enne italiano si è scontrato frontalmente sulla A7 Milano-Genova con l'auto condotta da una 35enne di origini albanesi. Entrambi viaggiavano soli e sono morti sul colpo nella collisione a tutta velocità. Il tragico incidente è avvenuto appena prima delle ore 15 in direzione sud, nel tratto fra i caselli di Gropello Cairoli e di Casei Gerola.

Drammatico a dir poco il bilancio: oltre ai due uomini deceduti nel frontale, nel sinistro sono rimaste ferite tra persone, tra le quali un bambino di 4 anni e un adulto ora in gravi condizioni. Dalle prime informazioni raccolte e dai rilievi successivi all'impatto, l'iniziale schianto sarebbe proprio avvenuto tra la vettura che percorreva l'autostrada in contromano e un'altra che procedeva nel regolare senso di marcia, verso Sud. I vigili del fuoco di Pavia, intervenuti sul posto, hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi ormai senza vita dalle lamiere. Ora la polizia stradale sta indagando per capire cosa avesse spinto il 46enne italiano a imboccare contromano l'autostrada - forse una semplice ma fatale distrazione - e quale svincolo avesse percorso prima di immettersi.

Come documentano le immagini fornite dagli stessi vigili del fuoco, la scena apparsa davanti agli occhi dei soccorritori lasciava purtroppo poco spazio alle speranze. Le auto coinvolto nel frontale, e in particolare la Volvo sulla quale viaggiava il cittadino italiano, sono state sventrate nella parte anteriore. Nel sinistro, come accennato, è rimasto coinvolto anche un altro veicolo che viaggiava verso sud con a bordo padre e figlio di 35 e 4 anni e una cugina di 34. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano, mentre il bimbo e la donna - fortunataente non gravi - sono stati ricoverati al San Matteo di Pavia.

Per consentire l'intervento dei soccorsi e ripristinare la viabilità, l'autostrada è stata chiusa e sul posto si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. L'A7 è stata poi riaperta intorno alle 19. A quanto si apprende, a richiedere tempo sono state anche le complesse operazioni di pulizia della carreggiata per la rimozione delle due auto coinvolte nel primo schianto. Le lamiere erano infatti state scaraventate attorno al luogo dell'impatto, tale era stata la violenza dello scontro.