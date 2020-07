Un unico contratto che consente di accedere una piattaforma flessibile e modulare, con la possibilità di attivare le singole polizze quando e se necessario. Stiamo parlando di Immagina Adesso, la nuova soluzione assicurativa di Generali Italia.

La sua particolarità consiste nel creare, insieme all'agente, la propria playlist di prevenzione, assistenza e protezione in modalità smart, che può essere aggiornata con il percorso di vita. Detto altrimenti, tutto ruota attorno alla vita delle persone.

Che cos'è Immagina Adesso

Dalla casa al benessere, dalla sicurezza online agli animali: tanti sono i settori da considerare. Per quanto riguarda la casa, è possibile avere una dimora sempre protetta e connessa, anche da remoto, grazie a telecamere a infrarossi, sensori antincendio e chiamate dal call center in caso di alert.

Attraverso un unico contratto, inoltre, è possibile proteggere fino a 9 abitazioni, (comprese casa di proprietà, seconda casa o casa in affitto), usufruire di servizi come l’assistenza di specialisti e riparatori a domicilio e scegliere la copertura per furto anche per singole categorie di beni.

I servizi offerti da Welion e Jeniot permettono invece di avere uno stile di vita sano e mantenere la cura della salute di sè e dei propri cari. Il ventaglio, anche in questo campo, è ampio: teleconsulto medico anche a distanza, la possibilità di ricevere una seconda opinione per valutare le migliori soluzioni, l’accesso al network sanitario e odontoiatrico di eccellenza e l’innovativo dispositivo multisensoriale AirSafe per il monitoraggio della qualità dell’aria.

La sicurezza digitale è fondamentale per proteggere i dati della famiglia su ciascun dispositivo, mediante la consulenza di un tecnico specializzato, il teleconsulto legale H24, report mensili sul livello di sicurezza dei dati e alert in caso di potenziali rischi.

Spazio anche per gli animali, visto che Immagina Adesso ha pensato anche agli amici a quattro zampe. Previsti dispositivi IoT per il monitoraggio e la salute, la copertura delle spese veterinarie per interventi chirurgici e durante i viaggi, consulenze mediche ad hoc e un collare sempre connesso per la geolocalizzazione, il tracciamento del percorso in tempo reale o la creazione di recinti virtuali.

Le caratteristiche del nuovo servizio

Per capire meglio le caratteristiche di Immagina Adesso, è interessante ascoltare quanto dichiarato da Arianna Nardi, responsabile marketing di Generali Italia. " Immagina adesso interpreta le opportunità della nostra strategia Partner di Vita ed è molto più di una soluzione assicurativa: è una piattaforma di garanzie, servizi e IoT, che si adatta ai bisogni del cliente e alla vita che cambia nel corso del tempo ", ha affermato.

" Si tratta infatti di una piattaforma estendibile orizzontalmente – ha aggiunto Arianna Nardi - perché dà la possibilità di scegliere più moduli e, quindi più ambiti di bisogno, e anche verticalmente, perché consente di selezionare singole garanzie cucite sull'esigenza del cliente e selezionate dal nostro consulente ".