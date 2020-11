"Immunità diffusa a Bergamo. I casi di ricontagio? Irrilevanti"

L'incubo della scorsa primavera sembra essere ormai alle spalle. Il peggio è passato? Per il momento sì, ma la tregua momentanea non deve corrispondere a superficialità e sprovvedutezza. Nella prima ondata della pandemia Bergamo era risultata la provincia più colpita d'Italia. Numeri davvero drammatici. Tutti ricordiamo il corteo dell'esercito che portava le bare a Ferrara: il forno crematorio della cittadina lombarda non riusciva più a far fronte all'emergenza e perciò era stato necessario trasportare le salme altrove. Ora però, grazie soprattutto al sacrificio e al buonsenso degli abitanti, la situazione è totalmente cambiata: stando all'ultima rivelazione risalente alla prima settimana di novembre, il rapporto tra tamponi effettuati e tamponi positivi è del 13%. Mentre in tutta la Lombardia è del 21,2% e la media nazionale si aggira sul 15-16%.

Nella giornata di ieri i test positivi in provincia di Bergamo sono stati il 3% di quelli registrati in tutta la Lombardia. Come mai si è verificata questa radicale inversione di tendenza? A spiegare l'evoluzione del quadro complessivo è stato il dottor Alberto Zucchi. Tecnicamente non si può parlare di immunità di gregge, ma sicuramente vi è " un'immunità diffusa tra la popolazione ", specialmente in quelle zone più colpite nella prima ondata. A rivelarlo sono le recenti indagini sierologiche: " In Valle Seriana, per esempio, abbiamo registrato oltre il 40% di sieroprevalenza nel campione esaminato e oggi quella zona è una delle meno colpite della provincia ".

Ora Bergamo respira

È plausibile pensare che un'ulteriore prova possa essere rappresentata dal fatto che attualmente le zone più colpite della provincia sono quelle al confine con Milano e la Brianza, che invece avevano sofferto meno in primavera. A questo va aggiunto che " sono zone in continuità con le province attualmente più colpite in Lombardia, Milano e Monza ". Senza dimenticare che indubbiamente l'attenzione alle regole e la collaborazione che i bergamaschi stanno continuando a dimostrare hanno inciso sull'inversione di tendenza: " Il prezzo pagato in primavera, sia in termini di morti (+587% a marzo rispetto allo stesso mese del 2019 Ndr) che di ricoveri in terapia intensiva, ha portato una diffusa consapevolezza ".