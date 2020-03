Impennata delle temperature, torna la primavera

Se nel giro di pochissimi giorni siamo passati da temperature superiori ai 20 gradi alla neve sul mare, adesso avverrà il contrario: la primavera tornerà così velocemente come se n'era andata, con le temperature che saliranno fino verso i 20 gradi, con locali picchi maggiori, in 24 ore.

Il ciclone di oggi

Intanto, dobbiamo fare i conti con un'altra giornata perturbata: come dimostra l'animazione del satellite, il maltempo piccherà duro anche oggi da sud a nord, perchè il vortice africano alimentato dall'aria fredda di origine polare si sposterà verso il settentrione. È così che pioverà tanto sulla Calabria, con rischio nubifragi, così come sulle Basilicata; al Centro saranno interessate tutte le regioni con la neve che cade sulle zone zone appenniniche a quote medie.

Neve in Emilia-Romagna

Sulle regioni settentrionali cadrà la neve, anche in pianura, tra le aree di Reggio Emilia e Modena e, in maniera più intensa, sull'Appennino tosco-emiliano. Meteo in peggioramento anche sul Nord-Est con qualche pioggia e nevicata a bassa quota. Il clima si manterrà invernale ovunque, le massime non raggiungeranno i 10°C al Centro-Nord, mentre al Sud saranno qualche punticino più in alto. Le minime, invece, scenderanno sotto lo zero sulle pianure settentrionali nelle aree con cielo sereno.

Impennata termica

All'improvviso, o quasi, le cose cambieranno: come dicono gli esperti, nella giornata di domani i venti ruoteranno da sud trasportando, quindi, aria molto mite e le temperature passeranno da pochi gradi a punte di 20°C su alcune città del Centro-Nord come Torino, Milano, Bologna e Firenze. Il "salto" sarà incredibile, con un incremento superiore ai 10 gradi rispetto ai valori attuali.

Paradossalmente, farà più fresco al Sud e su alcuni tratti delle Isole Maggiori a causa di una maggiore presenza delle nubi e qualche residua pioggia così come sulle regioni centrali, specialmente le zone adriatiche, dove ampi spazi soleggiati si alterneranno a qualche acquazzone.

Week-end incerto

Nonostante un sabato più tranquillo e mite al Centro-Nord, il quadro meteorologico non riuscirà a ristabilirsi del tutto perchè domenica è attesa una nuova perturbazione che dovrebbe interessare, maggiormente, le Isole Maggiori ed il Nord per due diverse aree di instabilità. Se confermate con i prossimi aggiornamenti, l'inizio della nuova settimana dovrebbe riportare generali condizioni di maltempo con piogge da nord a sud e nuove nevicate, questa volta soltanto sulle zone montuose.

La primavera ha deciso di debuttare con il suo volto instabile, a tratti freddo a tratti mite. Vedremo se questo trend continuerà anche ad aprile.