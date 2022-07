Imprenditore italiano ucciso in Messico: fermata la moglie

C'è una svolta importante, forse decisiva, nelle indagini relative all'omicidio dell'imprenditore italiano ucciso in Messico, Raphael Alessandro Tunesi, avvenuto lo scorso 2 luglio. Stando a quanto riferisce il Corriere.it la moglie della vittima è stata arrestata poiché sembrerebbe coinvolta, assieme ad altre due persone, nell'agguato mortale al marito. La notizia, che ha suscitato grande clamore mediatico, è stata ufficializzata con un atto formale della procura federale.

L'agguato mortale

L'agguato si è verificato attorno alle ore 14 dello scorso sabato, a pochi metri della scuola "La Escriba" a Palenque, nello Stato messicano del Chiapas, a circa 130 km di distanza da Ciudad del Carmen. L'imprenditore era fermo in auto quando è stato sorpreso da due killer in sella ad una moto e freddato con svariati colpi d'arma da fuoco. Le indagini delle autorità locali hanno consentito di individuare tempestivamente il motoveicolo in uso ai sicari e, dunque, di definire la dinamica dell'imboscata mortale. Nell'immediatezza del delitto, gli inquirenti hanno ipotizzato che l'imprenditore fosse stato ucciso da una gang di estorsori, ma i successivi accertamenti hanno condotto le indagini in un'altra direzione.

Il presunto coinvolgimento della moglie

L'omicidio sembra aver avuto tutti i contorni di una spedizione punitiva. Gli investigatori ritengono che la moglie di Tunesi, con la quale l'imprenditore ha avuto due figlie, potrebbe esser stata il mandante dell'omicidio anche se il movente resta ancora un rebus. Prima di approdare a qualunque tipo di conclusione, gli inquirenti si riservano di valutare tutte le tracce, ed eventuali altri elementi a loro disposizione per definire le eventuali responsabilità degli indagati. Tunesi - noto come el italiano - gestiva il Boutique Hotel Quinta Chanabnal di Palenque (di sua proprietà) ed era considerato un esperto della cultura Maya.