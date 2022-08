Incendi a Pantelleria, case evacuate e vip in fuga

Grave incendio a Pantelleria, dove diverse case sono state evacuate a causa delle fiamme che si sono avvicinate alle abitazioni e ai residence dell'isola. Le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro per fermare l'avanzata delle fiamme. " Dopo una estate torrida e piena di incendi, questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima ", ha twittato Myrta Merlino, tra i personaggi noti in vacanza a Pantelleria.

Le fiamme sono scoppiate attorno alle 19.30 e l'incendio sta tagliando a metà l'isola, creando innumerevoli disagi. Si tratta, in realtà, di due incendi, uno partito da Kamma e l’altro da Gadir, che si stanno unendo separando l'isola. I forestali sono impegnati sul versante nord della Cuddia di Gadir. I volontari comunali, invece, stanno operando sul versante mare. Alle 23 dovrebbero partire per l'isola col traghetto da Mazara del Vallo diverse squadre della Protezione civile. Oltre a Myrta Merlino e al compagno Marco Tardelli, l’ex campione del mondo 1982, sull'isola si trova anche Giorgio Armani, assiduo frequentatore di Pantelleria.