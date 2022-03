Un "abusatore seriale" tra i membri: bufera sui Focolari

Il Movimento dei Focolari ha reso pubblici i risultati di una inchiesta indipendente sui casi di abusi sessuali di un ex membro consacrato in Francia. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere.it si tratterebbe di Jean Michel Merlin. " Non ci sono parole adeguate per esprime lo shock e il dolore che provo. Abbiamo fallito nella vigilanza ", ha dichiarato il presidente del Movimento dei Focolari francese Margaret Karram.

L'inchiesta

L'indagine è stata avviata il 23 dicembre del 2020. I Focolari hanno affidato gli accertamenti alla società britannica indipendente Gcps Consulting, un organismo indipendente d'indagine che ha raccolto le testimonianze dirette - verbali e scritte - di 26 vittime di abusi sessuali. Come garante dell'inchiesta è stato nominato Alain Christnacth, un funzionario dei Servizi segreti. Già nel febbraio del 2019, il Movimento aveva affidato alla Ciase (Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella chiesa) un'indagine analoga sulla Chiesa cattolica francese.

Le vittime

I casi di abusi sessuali coprono un periodo di 35 anni, dal 1963 al 1998. Le vittime sono tutte di sesso maschile, principalmente adolescenti. Gcps Consulting sintetizza così il risultato del lavoro svolto in un estratto rilanciato sull portale del Movimento: " L’ascolto delle vittime è stato uno dei compiti principali nonché una parte impegnativa del processo, per le vittime e per il team dell’Inchiesta, ma è l’elemento più importante. Il rapporto descrive gli eventi nel corso di cinque decenni in cui JMM ha abusato o tentato di abusare sessualmente delle sue vittime, principalmente ragazzi adolescenti, descrivendo il suo modus operandi e anche il contesto in cui gli abusi hanno avuto luogo. L’inchiesta ha ascoltato altre vittime di abuso, alcuni sessuali e altre forme di abuso, da un numero significativo di vittime e testimoni ". E ancora: " Il fatto che l’abuso sia stato esteso e non sia stato affrontato, anche quando è stato segnalato ai responsabili e ai posti di responsabilità, è anche argomento del rapporto. All’Inchiesta è stato chiesto di esaminare il grado di conoscenza di questi eventi da parte delle persone responsabili all’epoca e successivamente, e di valutare come sono stati affrontati. Il rapporto descrive in dettaglio come le segnalazioni non hanno avuto una risposta adeguata, le vittime non sono state ascoltate, non sono state trattate in modo appropriato e come sono state perse le opportunità di rispondere all’abuso di JMM e di prevenire gli incidenti successivi ". Infine, il rapporto descrive in dettaglio come il Movimento dei Focolari ha sviluppato misure di protezione più recentemente e fa una serie di raccomandazioni volte a rafforzare l’ambiente di salvaguardia, comprese quelle relative a cambiamenti fondamentali a livello culturale e di leadership.

Le parole di Margaret Karram