Grave incidente alla Montagnola, muore l'attrice Ludovica Bargellini

Vani sono stati i soccorsi per Ludovica Bargellini, l'attrice è morta questa notte dopo un impatto violentissimo tra il suo veicolo, una lancia Y, e un muro all'incrocio tra tra via Colombo e via di Grotta Perfetta, nella Capitale. Non sono ancora chiare le dinamiche, ma non si esclude un colpo di sonno.

L'attrice di 35 anni, che aveva studiato al Centro sperimentale di cinematografia a Roma, è stata tirata fuori dalle lamiere dai vigili del fuoco verso l'una di notte alla Montagnola, e trasportata d'urgenza all'ospedale Sant’Eugenio. Purtroppo non c'è stato nulla da fare ed è morta pochi minuti dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Originaria di Pistoia, la giovane attrice si era trasferita a Roma per rincorrere il suo sogno. Ludovica Bargellini era un volto noto al grande pubblico grazie principalmente al suo ruolo nella serie tv The Young Pope del regista Paolo Sorrentino. Dopo essersi diplomata aveva lavorato come costumista. In seguito aveva intrapreso il percorso teatrale come attrice. Aveva lavorato per alcuni spot pubblicitari di Campari e Sky-Now Tv e per alcuni lungometraggi come "Palato assoluto" di Francesco Falaschi e "Non c'è tempo per gli eroi" di Andrea Mugnaini. Aveva svolto diversi workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta e Doris Hicks lavorando come modella.

Non appena è uscita la tragica notizia molti tra amici e colleghi hanno lasciato messaggi di cordoglio sui social.

Sul luogo dell’incidente sono tornati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri, che proseguono con i rilievi per accertare le reali cause dell'incidente mortale.