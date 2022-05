"Quei jeans sono indecorosi". La prof usa lo scotch ed è polemica

Sono bastati un paio di jeans strappati (di quelli che vanno di moda tra gli adolescenti, per intenderci) a scatenare una polemica senza precedenti nel liceo Lucrezia di Cosenza. A quanto pare, una professoressa avrebbe coperto con lo scotch gli strappi sui pantaloni di una studentessa ritenendo l'abbigliamento " poco decoroso " e " inadeguato per il contesto scolastico ". Stamattina, nel corso di un flash mob di protesta davanti ai cancelli dell'istituto, alcuni giovani hanno sfilato con uno striscione: " Il vostro decoro - c'era scritto - è violenza e repressione, no alla scuola dei padroni ".

Il caso

A denunciare l'episodio, tre giorni fa, sono stati gli esponenti del Fronte della Gioventù Comunista di Cosenza con un post pubblicato sulla pagina Facebook del collettivo rosso. A dir loro, tutto sarebbe nato da un paio di jeans strappati - ripped jeans, è la dicitura esatta - che avrebbe indossato una studentessa dell'istituto. Tanto sarebbe bastato a scatenare la reazione della vicepreside che si sarebbe affrettata a coprire gli strappi con lo scotch. " Stamattina in una scuola di Cosenza, - si legge nel post - una ragazza è andata a scuola indossando questi jeans, (dei normalissimi jeans strappati) e la vicepreside ha deciso di coprire gli strappi dei suoi jeans con dei pezzi di scotch, definendoli 'poco decorosi' e 'inadeguati al contesto scolastico' ". E ancora: " L'abbigliamento di un* ragazz* non può essere determinato da un presunto "Dress Code" della scuola, che in primis non è riportato in alcun documento legale, e che nega il diritto di ogni persona di esprimere sé stessa anche con il suo modo di vestire ".

La protesta