Indennizzi e consenso informato: cosa succede a chi ha danni da vaccino

Adesso che in Italia l'obbligo vaccinale over 50 è realtà, diventa ancor più di attualità il tema sugli effetti collaterali e cosa succede a chi subisce danni da vaccino, tematica molto delicata e cara soprattutto ai no vax e alla minoranza di chi pensa che il siero sia "il male".

"Esiste già un indennizzo"

A fare chiarezza ci pensa il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto alla trasmissione "Radio anch'io" su Rai Radio 1. " Sul tema del consenso informato, al di là delle modifiche e delle scelte che valuteremo nei prossimi giorni, già oggi in presenza di una vaccinazione di massa a tutela della salute pubblica lo Stato interviene e si fa carico e indennizza qualora ci siano dei danni ai cittadini, e c'è una sentenza della Corte Costituzionale che afferma questo ". Insomma, esiste già un regolamento, come è stato sempre detto a chi muoveva i dubbi sul "vaccino sperimentale" e chi asseriva che, firmando una liberatoria prima dell'inoculazione del siero, non ci fosse alcuna tutela nei rari casi di gravi effetti collaterali. Non è mai stato così, semplicemente faceva comodo pensare che lo fosse. " Quindi - ha sottolineato Costa - già oggi è così, se però ci sarà bisogno di un ulteriore chiarimento o provvedimento valuteremo nei prossimi giorni ".

Ecco cosa dice la legge

A proposito di costituzione, chi meglio di uno dei più autorevoli costituzionalisti italiani, Sabino Cassese, che ha risposto alle domande di Concita De Gregorio e David Parenzo nel corso della puntata "In Onda" su La7., il quale ha cercato di fare chiarezza su cosa dovrà fare lo Stato nei rari casi di gravi effetti collaterali nelle persone che adesso saranno obbligate a ricevere il vaccino anti-Covid. " Le responsabilità di eventuali effetti avversi sono decisamente a carico dello Stato. Questi interventi rispondono a 3-4 provvedimenti fondamentali, che sono i trattamenti sanitari obbligatori, che sono legittimi se previsti dalla legge ", afferma nel corso dell'intervista.