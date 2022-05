India, 13enne denuncia uno stupro e viene violentata dal poliziotto

Una 13enne indiana, vittima di violenza sessuale, è stata abusata da un agente di polizia proprio nel commissariato in cui si era recata a denunciare lo stupro subito in precedenza. La vicenda si è consumata verso la fine di aprile nello Stato dell'Uttar Pradesh, nel nord del subcontinente. Il caso ha immediatamente infiammato l'opinione pubblica, in un Paese in cui la piaga della violenza sulle donne continua a essere un problema di rilevanza nazionale.

In base alle ricostruzioni giornalistiche la minorenne aveva subito uno stupro di gruppo " durato quattro giorni ". Dopo avere riflettuto a lungo sul raccontare o meno alle forze dell'ordine l'oltraggio di cui era stata vittima, lei aveva alla fine deciso di denunciare tutto presso la locale stazione di polizia, nel distretto di Lalitpur, nel sud dell'entità federata.

Recatasi al commissariato accompagnata dalla zia, la giovane sarebbe però andata incontro a una nuova terribile disavventura. L'agente in servizio in quel momento, dopo avere ascoltato e trascritto la denuncia fatta dalla 13enne, avrebbe infatti chiesto a quest'ultima e alla zia di seguirlo in un altro ufficio. Dopo avere guidato le due lungo i corridoi della stazione di polizia fino a dentro la stanza in questione, l'uomo in divisa, a un tratto, avrebbe chiuso di colpo la porta dell'ufficio in faccia alla zia della vittima, rimanendo da solo con quest'ultima dentro quella camera degli orrori. Lì dentro, il poliziotto avrebbe infatti violato la 13enne, facendole così rivivere l'incubo da lei subito tempo prima.

Il crimine dell'agente è stato immediatamente denunciato dalla zia della ragazza, con conseguente avvio della caccia all'uomo. Il criminale in divisa è stato arrestato dopo pochi giorni mentre cercava di fuggire dall'Uttar Pradesh. In attesa dell'avvio del processo a suo carico, l'uomo è stato subito sospeso dal servizio per decisione dei vertici delle forze dell'ordine dell'entità federata indiana.