India, avanza una nuova malattia letale

È allarme in India per l'avanzata di una " misteriosa malattia " che ha finora ucciso tra le 50 e le 68 persone nell'ultima settimana, soprattutto bambini, nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. La nuova infezione non avrebbe alcun legame con il Covid, dato che tutti i soggetti contagiati dal morbo misterioso sarebbero infatti risultati negativi ai tamponi. I sintomi della nuova malattia sarebbero dolori articolari, mal di testa, disidratazione, nausea e anomalie nella coagulazione del sangue. Il Paese asiatico è stato finora flagellato dal coronavirus e dalla variante Delta, con quasi 440mila morti.

Secondo un'inchiesta del Sun, i medici locali starebbero ipotizzando un legame tra l'improvviso e misterioso morbo e la febbre dengue, dato che molte persone ammalatesi in questi giorni presentano un " calo delle piastrine nel sangue ". Le piastrine favoriscono il processo di coagulazione e una loro carenza sarebbe, sostengono gli esperti, un sintomo proprio della dengue. Quest'ultima viene trasmessa da zanzare Aedes femmine infette, circola principalmente in nazioni dal clima tropicale o subtropicale e sarebbe presente proprio in India da centinaia di anni. Di conseguenza, gli scienziati ritengono che la misteriosa malattia che sta falcidiando l'Uttar Pradesh sia una forma particolarmente grave di dengue, trasmessa dalle popolazioni di zanzare che brulicano in quel territorio. I distretti statali in cui infuria la nuova epidemia sono Agra, Mathura, Mainpuri, Etah, Kasganj e Firozabad, quello più colpito.