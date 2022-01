"È la reincarnazione di dio": nato un vitello con 3 occhi e 4 lobi

Grande curiosità e scalpore ha causato in India la nascita di un vitellino femmina "con 3 occhi e 4 lobi". Le foto dell'animale hanno subito fatto il giro del web, con una folla di curiosi che si è rapidamente creata nella stalla in cui si trova la singolare bestiola. La nascita in questione è avvenuta il 13 di questo mese nel distretto di Rajnandgaon, nello Stato del Chhattisgarh, nel nordest del subcontinente.

A determinare il singolare aspetto del vitellino sarebbe stata, a detta del veterinario locale, una rara malformazione genetica, ma, nonostante la spiegazione scientiifica, per i fedeli indù quell'animale sarebbe un vero e proprio miracolo, una " reincarnazione del dio Shiva ". Ad alimentare tale credenza è sia il fatto che quel cucciolo ha 3 occhi e 4 lobi proprio come le raffigurazioni della divinità sia la coincidenza tra la nascita della bestiola e i festeggiamenti per il Makar Sankranti, la festa induista del sole e del raccolto. Kamlesh Chaudhary, veterinario del posto, sta tuttavia cercando di convincere la gente della natura tutt'altro che soprannaturale della nascita della bestiola: " Non dovrebbe essere considerato un miracolo. Cose del genere accadono a causa dello sviluppo anormale dell'embrione. In genere, questi vitelli sono molto deboli di salute ".

Mentre sempre più curiosi giungono a rendere omaggio alla reincarnazione del dio, offrendo al cucciolo bastoncini di incenso, noci di cocco e denaro, Neeraj Chandel, proprietario del vitellino, sta denunciando alla stampa indiana i gravi problemi di salute di cui soffre l'animale a causa di quelle anomalie fisiche: " Non appena è nato, avevo pensato che la terza palpebra sulla fronte fosse una ferita. Questo vitellino mostruoso ha anche la lingua insolitamente lunga, e ha difficoltà a farsi allattare. Non prende abbastanza latte dalla mamma. Inoltre, tutte le persone che vogliono venerarlo e si spingono nella stalla per toccarlo lo innervosiscono ".