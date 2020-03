Infermiera 34enne si suicida. Era positiva al coronavirus

Un'infermiera di 34 anni, che lavorava nel reparto di Terapia intesiva dell'ospedale San Gerardo di Monza, si è suicidata. A renderlo noto è stata la Federazione nazionale degli infermieri, spiegando che la donna era risultata positiva al test per il nuovo coronavirus. Al momento, non sono note le cause della morte.

" Al fronte di Covid-19 non si muore solo per il virus ", è l'allarme lanciato dalla Federazione, che mette l'accendo sullo stress lavorivo che, soprattutto in questo periodo, avvolge medici e infermieri che sono in prima linea nella lotta contro la pandemia. La vittima si chiamava Daniela e " ha deciso di togliersi la vita ". Il motivo di un tale gesto, ipotizza la Federzione degli infermieri, potrebbe essere legato a ciò che la 34enne ha vissuto in questo ultimo periodo, arrivando a rappresentare "la goccia che fa traboccare il vaso ". I colleghi hanno riferito come Daniela, che era risultata positiva al coronavirus, vivesse " un pesante stress per la paura di aver contagiato gli altri ".