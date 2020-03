Infermiere chiede di uscire da pronto soccorso: lo aggrediscono in 5

Arriva dall'ospedale di Caltagirone (Catania) la notizia dell'ennesimo episodio di violenza commesso nei confronti di un operatore sanitario: stavolta la vittima è un infermiere, minacciato ed aggredito da alcune persone che pretendevano di accedere ai locali del pronto soccorso nonostante i divieti imposti a causa dell'emergenza Coronavirus. A riferire l'intera vicenda è il caposala Massimo Calì, che ha raccontato la sua storia sulle pagine di “FanPage”.

Di turno presso il pronto soccorso dell'ospedale Gravina di Caltagirone, lo scorso venerdì 6 marzo Calì ha dovuto gestire le intemperanze di un soggetto, già noto per avere creato dei problemi in passato, che si trovava all'interno del pronto soccorso senza averne diritto. Stando alle nuove direttive emanate dal governo per arginare la diffusione del contagio del Covid-19, infatti, soltanto le persone con conclamate emergenze possono sostare nei locali, in attesa di essere ricoverate. Attenendosi alle regole, dunque, l'infermiere ha chiesto all'uomo di allontanarsi, provocando così la violenta reazione di quest'ultimo e di alcuni compagni subito accorsi per spalleggiarlo.

“ Bastardo, sei un pezzo di merda, non vali niente. Sono stato minacciato anche di morte, oltre a dirmi pure che ogni qual volta mi vedevano, mi dovevano dare 'legnate' e che mi aspettavano sotto casa” , racconta Calì durante l'intervista telefonica. Malgrado la forte tensione di quei momenti, l'infermiere è riuscito a mantenere il sangue freddo ed restare fermo sulla propria posizione, scegliendo di denunciare tutto alle forze dell'ordine e di far rispettare i provvedimenti in vigore. “Non mi sono fatto intimorire” , spiega il professionista. “Ho chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute tempestivamente, hanno identificato i soggetti e li hanno fatti accomodare fuori dal pronto soccorso”.

Infermiere aggredito per aver chiesto di uscire e rispettare le norme anti Coronavirus

Nonostante tutto, Calì non ha voltato le spalle al gruppo di facinorosi ed ha cercato di capire se uno di loro avesse realmente bisogno di aiuto: “A questi 'signori' ho chiesto se erano meritevoli di cure sanitarie. Mi hanno risposto che non avevano bisogno di assistenza, e che io ero 'nessuno' per poterli mandare fuori. E mi hanno minacciato. Mi hanno lanciato una sfida: potevo buttarli fuori io, se ne avevo la capacità”.