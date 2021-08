"Un infermiere mi ha salvato la vita": il racconto del Papa dopo l'operazione

Papa Francesco ha allontanato le voci di una sua possibile dimissione durante un'intervista rilasciata alla radio spagnola Cope, alla quale ha raccontato alcuni dettagli finora inediti dell'operazione subita qualche settimana fa. " Sono vivo ", ha detto il Pontefice, che poi ha proseguito spiegando che un infermiere " di molta esperienza mi ha salvato la vita ". È stato l'operatore sanitario a notare che c'era qualcosa che non andava e ad allertare i medici. " È la seconda volta nella mia vita che accade. La prima volta fu nel '57 ", continua ancora papa Francesco. Il riferimento del Santo Padre è a un'operazione subita al polmone alla giovane età di 21 anni, quando una suora italiana che gli cambiò la medicazione si oppose ai medici salvandogli la vita.

Quindi, il titolare della cattedra di San Pietro, spegne le indiscrezioni sulla sua possibile rinuncia al soglio Pontificio che sono circolate di recente: " Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave ". Niente di confermato, quindi, sulle possibili dimissioni entro l'anno di papa Bergoglio, come aveva già anticipato Francesco Boezi in un articolo per ilGiornale.it, in cui sono state analizzate le varie possibilità. Il giornalista ha avuto modo di sentire anche alcune fonti autorevoli in merito alla possibilità che il Santo Padre possa a breve lasciare l'incarico per seguire le orme di papa Benedetto XVI: " Si va dal 'secondo me semplicemente bufale' a riflessioni più complesse, che si dicono sicure di come Bergoglio non abbia alcuna intenzione di rinunciare come fatto dal suo predecessore ".