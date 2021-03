Attacco alla sede Iss, Bassetti: "Dietro c'è il mondo dei No vax"

Dietro l'attacco all'Iss " credo ci sia il mondo no vax ". Sembra non avere dubbi l'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sull'incendio - pare di natura dolosa - appiccato da ignoti alla sede dell'Istuto Superiore di Sanità, in viale Regina Elena, a Roma. " C'è un clima bruttissimo, la politica non ci sta aiutando. - spiega l'esperto alle pagine di Adnkronos Salute - Noi medici siamo stati lasciati soli" .

L'attacco alla sede dell'Iss

I fatti risalgono a domenica 14 marzo, pressappoco alle ore 20. Ignoti hanno incendiato con liquido infiammabile il portone della sede che ospita l'Istituto Superiore di Sanità (Iss), in viale Regina Elena, a Roma. I danni, per fortuna, sarebbero stati limitati grazie all'intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri, in transito nella zona, che ha domato le fiamme con un estintore. Sul posto, sono intervenuti poi i tecnici della sezione Rilievi del Nucleo investigativo di via In Selci per un sopralluogo. Già questa mattina gli investigatori dell’Arma potrebbero inviare in procura un rapporto sull’accaduto e non si esclude l’apertura di un fascicolo da parte dei pm con l’interessamento diretto da parte del pool Antiterrorismo. In serata, i vertici Iss hanno raccomandato di alzare il livello di attenzione con una comunicazione interna ai dipendenti.

"Dietro attacco c'è mondo no vax"

Sulla gravissima offensiva si è espresso l'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ritenendo che dietro l'attacco ci sia una sorta di "congiura" no vax. " C'è un clima bruttissimo, la politica non ci sta aiutando. - afferma l'esperto alle pagine dell'agenzia stampa Adnkronos - Noi medici siamo stati lasciati soli. Queste azioni andrebbero condannate immediatamente perché sono attacchi alle Istituzioni, ai medici e alla scienza. Come gli attacchi che io ricevo ogni giorno, solo nelle ultime ore ho avuto minacce di morte e insulti alla mia persona e alla mia famiglia. Questo è il clima che si è creato per una contrapposizione. Ma credo che dietro ci sia il mondo no-vax ".

"Continueremo a servire il paese"