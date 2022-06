"Riprendete gli interventi". E il giudice blocca il divieto di aborto

Stop al divieto di aborto in Louisiana. Questa la decisione del tribunale dopo la denuncia presentata dall’associazione Center for Reproductive Rights, che ha difeso la clinica abortista in Mississippi nel caso "Dobbs v. Jackson Women's Health Organization". Come evidenziato dagli avvocati dell’ente all’Ansa, gli interventi per l’interruzione di gravidanza riprenderanno immediatamente, ma non è finita qui. Il prossimo 8 luglio è fissata una nuova udienza sul caso.

Negli Usa prosegue senza sosta il dibattito sulla sentenza emessa venerdì dalla Corte Suprema, che ha di fatto abolito l’aborto a livello federale. Come avvenuto anche in Kentucky e Sud Dakota, in Louisiana il divieto di interruzione di gravidanza era entrato in vigore subito dopo la decisione del massimo tribunale statunitense.

Entrando nel dettaglio della sentenza del tribunale della Louisiana, il giudice Robin Giarrusso ha emesso un ordine restrittivo temporaneo contro il divieto di aborto dopo che una delle tre cliniche abortiste dello stato - l'Hope Medical Group for Women di Shreveport – ha fatto causa. I legali dell’associazione hanno acceso i riflettori sulla costituzionalità delle tre leggi che avrebbero attuato il divieto. Secondo gli avvocati, infatti, le misure sarebbero costituzionalmente vaghe, tale da rendere impossibile comprendere “se siano entrate in vigore; quale delle tre sia entrata in vigore; quali sono i comportamenti che sono vietati e quali le eccezioni, soprattutto nel caso di medici che praticano un aborto per salvare la vita di una donna” .