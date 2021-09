"Un investimento con Amazon": scatta la truffa al telefono

" Buongiorno, la contatto dal call center Amazon per proporle un investimento ". E scatta la truffa. Comincia così, con una telefonata a scopo informativo, apparentemente innocua, l'imbroglio ai danni dei fedelissimi al colosso aziendale di Jeff Bezos. L'intento è quello di estorcere - ovviamente all'insaputa di Amazon - le vostre credenziali. Occhio a non cadere nel "trappolone".

Come scatta la trappola

" Buongiorno, la contattiamo dal servizio clienti Amazon ". Chi parla, all'altro capo della cornetta, è una voce registrata. La telefonata è stata effettuata da rete fissa, c'è un prefisso nazionale che anticipa la successiva sequenza numerica. " Dal momento che è iscritto al programma Prime, Amazon le offre la possibilità di un investimento ", continua il nastro. La proposta sembra interessante, tanto da far acuire l'orecchie e drizzare le antenne al malcapitato di turno. L'operatore automatico seguita con dubbi convenevoli: " Complimenti! Amazon ha pensato di premiare la sua fedeltà... ". E a questo punto, scatta la truffa.

Dopo un esordio "col botto", in cui vi è stata prospettata la possibilità di un investimento (addirittura) col colosso di Jeff Bezos, la voce registrata si fa intermittente per il restante minuto di conversazione. Le sole parole comprensibili sono " soldi ", " investimento " e " offerta ". Poi la chiamata s'interrompe (per giunta, con un gradevolissimo segnale acustico) lasciandovi in balia di un atroce dubbio: è o non è Amazon?

"Attenzione, è phishing"

Dato per certo che Jeff Bezos non abbia interesse a stringere affari con clienti pescati a caso, noi de ilGiornale.it abbiamo contattato il servizio assistenza clienti Amazon per chiedere spiegazioni. L'operatrice ci ha confermato, in modo tempestivo ed esauriente, trattarsi di una truffa invitandoci a segnalare eventuali, altri tentativi di phishing. Gli accertamenti successivi hanno appurato che " la chiamata ricevuta non è stata effettuata da un operatore Amazon . - recita il testo della mail inviataci dal contact center - Confermiamo che noi non chiamiamo i nostri clienti per proporre degli investimenti ". E infine: " Consigliamo di non fornire dati personali o altro a queste persone ".

Cosa fare in caso di truffa

In caso di tentata truffa, vi consigliamo di effettuare le seguenti verifiche: