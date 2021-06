Kamala Harris è leghista, cinquina Macron e Seid: quindi, oggi...

- uno schiaffone così non lo si vedeva da tempo. Ormai manco le mamme correggono più i loro figli con la foga con cui un gilet giallo francese ha preso a sberle Macron. Se avesse usato gli anelli che indossava mia madre quando ero piccolo, oggi la Francia sarebbe orfana del suo presidente. Video che farà storia

- Kamala Harrs, la vicepresidente osannata da tutti, coccolata dai media, eletta a simbolo dell’integrazione contro quel razzista di Trump, in Guatemala lancia un appello ai migranti. Quale? “Welcome refuges”? Oppure “aprite i porti”? Macché: “Non venite negli Usa” perché “se arriverete al nostro confine, verrete rispediti indietro”. Manco Salvini si era spinto mai a tanto: ormai è chiaro, Kamala Harris si iscriverà al Carroccio. E punta diventarne la Capitana

- l’intelligence americana fa filtrare una notizia clamorosa: uno scienziato militare cinese avrebbe depositato già febbraio 2020 il brevetto di un vaccino. A quel tempo l’Oms non aveva ancora proclamato la pandemia. E lui, Yusen Zhou, tre mesi dopo è morto. Magari è una coincidenza, eh. Però fa impressione. E come minimo richiede approfondimenti anziché bollare l’ipotesi come fantascienza

- infatti anche Repubblica si accorge del virus che potrebbe essere fuggito da un laboratorio. Ma cosa scriveva un anno fa, quando a ipotizzare la natura artificiale del coronavirus era quel puzzone di Donald Trump? Dice Rampini: "Un anno e mezzo fa tutti, a partire dai media, presero le distanze da lui". Oggi invece "la stessa pista viene ripresa" da Biden "senza che ci siano elementi sostanzialmente nuovi", e tutti gli vanno dietro. Che buffonata

- bisogna capire i proprietari di casa infuriati come delle bisce. Voglio dire: decidi di investire su un immobile, o magari lo erediti da babbo e mamma, lo dai in affitto, l’inquilino non paga, tu vorresti cacciarlo, ma da due anni lo Stato ti impedisce di sfrattarlo. E che caccio, dici: almeno non mi faranno pagare le tasse. Invece no: a breve dovrai pagare l’Imu su un appartamento che possiedi ma da cui non cavi un becco di quattrino. Sono da ricovero

- dovreste ascoltare l’intervista rilasciata dalla mamma del povero Seid Visin. Bastano 15 minuti per capire quale orribile propaganda “antirazzista” è stata costruita attorno ad una storia semplicemente tragica. “Chiudete, chiudete, rassegnatevi: la sua fine non è dovuta a quello che state scrivendo”. Ma il suo grido probabilmente resterà inascoltato. Perché anche il pudore dei sinistri, ormai, sembra essere finito in lockdown

- Cesare Battisti si lamenta per la detenzione nel carcere di massima sicurezza. In effetti rispetto alle spiagge del Brasile la differenza non è di poco conto

- breve appunto per gli indignati speciali. Stando alle proiezioni del Corriere la Lombardia sarà la seconda regione a raggiungere l’immunità di gregge. Prima di Lazio, Emilia Romagna ecc ecc ecc. Nonostante abbia milioni di abitanti in più. Alla faccia dell’efficienza perduta