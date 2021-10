Kenya, linciato "il vampiro" che beveva sangue delle sue baby vittime

Un serial killer keniota noto come " il vampiro " è stato linciato dalla folla due giorni dopo essere sfuggito alla polizia. La vittima si chiamava Masten Wanjala, di 20 anni di età, ed era scappato mercoledì dalla custodia delle forze dell'ordine mentre era in attesa di comparire davanti a un magistrato. Era stato arrestato nel luglio scorso con l'accusa di essere un pluriassassino di bambini e di avere infierito sui cadaveri dei morti. Il 20enne, dopo l'arresto, aveva confessato dieci infanticidi a lui imputati, aggiungendo particolari raccapriccianti sui suoi crimini: drogava i bambini prima di ucciderli e, in alcuni casi, " ne beveva il sangue ". L'indagato stava collaborando con i magistrati di Nairobi per indirizzare gli inquirenti verso i luoghi di sepoltura delle sue vittime.

Mercoledì scorso Wanjala era però sfuggito ai suoi carcerieri e aveva fatto perdere le sue tracce. Scappato dalla capitale keniana, il " vampiro " ha pensato di nascondersi dagli inquirenti rifugiandosi nel suo villaggio natale, nella zona di Bungoma, nell'ovest del Paese. Due giorni dopo la sua fuga, il ricercato ha però ricevuto un'accoglienza assolutamente ostile da parte dei suoi familiari lì residenti. I parenti del 20enne non gli hanno infatti offerto alcun nascondiglio, costngendolo alla fine ad abbandonare quella località.

Tuttavia, mentre il fuggiasco cercava un altro riparo nella zona, gli abitanti del villaggio lo hanno riconosciuto e, dopo un rapido passaparola e senza informare le forze dell'ordine, si sono scagliati in massa su di lui, linciandolo. La polizia locale, intervenuta sul luogo dell'assalto, ha constatato il decesso del ricercato precisando che lui sarebbe stato " picchiato selvaggiamente e poi strangolato a morte ".